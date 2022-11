Nico Hulkenberg remplace Mick Schumacher chez Haas pour la saison 2023 F1

Nico Hulkenberg remplacera son compatriote allemand Mick Schumacher chez Haas en 2023, a annoncé jeudi l’équipe américaine de Formule 1.

“Hulkenberg (35 ans), un vétéran de la Formule 1 avec 181 départs en carrière et vainqueur des 24 Heures du Mans 2015 avec Porsche, fera son retour à plein temps dans le sport l’année prochaine”, a écrit Haas dans un communiqué publié avant la finale. course de la saison ce week-end à Abu Dhabi.

Hulkenberg sera partenaire du Danois de 30 ans Kevin Magnussen.

Haas n’a pas précisé la durée du contrat.

Hulkenberg a conduit pour Williams, Force India, Sauber et Renault. Il n’a pas eu de siège régulier depuis son départ de Renault en 2019, mais a remplacé Covid pour Racing Point / Aston Martin au cours des deux dernières saisons.

“Je suis très heureux d’occuper un siège de course à temps plein avec Haas F1 Team en 2023. J’ai l’impression de n’avoir jamais vraiment quitté la Formule 1”, a déclaré Hulkenberg.

Son meilleur résultat au championnat a été septième en 2018. Il détient le record du plus grand nombre de départs en Formule 1, 181, sans podium.

“L’expérience et la base de connaissances que Nico apporte à l’équipe sont évidentes”, a déclaré le directeur de Haas, Guenther Steiner, louant la “réputation de Hulkenberg comme étant un excellent qualificatif et un pilote solide et fiable”.

Cette décision complète la grille de départ de la prochaine saison de F1, à condition que l’Américain Logan Sargeant, qui devrait rejoindre Williams, obtienne la Super Licence nécessaire pour piloter en F1.

Mick Schumacher, fils du légendaire Michael Schumacher, perd son baquet chez Haas après deux années dans la catégorie reine marquées par de mauvais résultats et trop d’accidents.

Entrant dans la dernière manche de la saison, l’Allemand de 23 ans est 16e au classement des pilotes avec 12 points. Magnussen est 13e avec 25 points.

