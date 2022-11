Nico Hulkenberg dit qu’il “n’a pas perdu un avantage” alors qu’il se prépare pour le retour en F1 avec Haas

Nico Hulkenberg retrouvera un siège permanent en F1 en 2023 après avoir remplacé Mick Schumacher chez Haas

Nico Hulkenberg dit qu’il n’a “pas perdu un avantage” alors qu’il se prépare à faire un retour à plein temps en Formule 1 pour la première fois depuis 2019 après avoir remplacé Mick Schumacher chez Haas pour la saison 2023.

L’Allemand a remplacé Racing Point en 2020 lorsque Sergio Perez puis Lance Stroll étaient malades et a également remplacé Sebastian Vettel chez Aston Martin pour les deux premiers Grands Prix de la campagne 2022 après que son compatriote ait été testé positif au Covid-19.

Hulkenberg a maintenant reçu son premier entraînement permanent depuis son départ de Renault fin 2019, le joueur de 35 ans s’associera à Kevin Magnussen la saison prochaine alors que Haas vise à améliorer sa huitième place au championnat des constructeurs en 2022.

Parler à Sky Sports Nouvelles avant un test d’après-saison à Abu Dhabi mardi, Hulkenberg a déclaré: “Je veux être la meilleure version de moi-même et c’est toujours excitant de commencer avec une nouvelle équipe et de rencontrer tout le monde pour la première fois, de commencer, de travailler .

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Découvrez les temps forts du Grand Prix d’Abu Dhabi depuis le circuit Yas Marina alors que Max Verstappen a terminé devant Charles Leclerc et Sergio Perez Découvrez les temps forts du Grand Prix d’Abu Dhabi depuis le circuit Yas Marina alors que Max Verstappen a terminé devant Charles Leclerc et Sergio Perez

“Être troisième pilote est un environnement beaucoup plus détendu. Vous n’avez pas la pression de la performance mais c’est ce vers quoi je voulais revenir, la compétition, la course.

“Je n’ai pas l’impression qu’avec trois ans d’absence, j’ai perdu un avantage. Au contraire, je me sens à nouveau frais, réinitialisé et affamé.

“Certaines choses que j’aborderai légèrement différemment. J’ai eu une pause et du temps pour réfléchir à beaucoup de choses et les réévaluer. J’ai aussi fait beaucoup de bonnes choses dans le passé.

“Nous [Magnussen and I] vouloir faire avancer l’équipe et optimiser ce que nous avons. La saison va être longue, 24 courses. J’espère qu’il y aura quelques moments forts et que nous courrons pour de bons résultats.”

Kevin Magnussen a réalisé la première pole position de Haas en Formule 1 au Grand Prix de Sao Paulo de cette année

Interrogé sur Schumacher, 23 ans, qui a marqué 12 points lors de la saison 2022, Hulkenberg a ajouté : “Il est jeune, il est ambitieux.

“Je suis sûr que quoi qu’il fasse l’année prochaine, il aura le temps de digérer et d’apprendre. Je suis sûr qu’il rebondira. Il a encore beaucoup de temps devant lui.”

La saison 2023 de Formule 1 commence à Bahreïn le week-end du 4 mars, avec un calendrier proposant 24 courses, contre 22 en 2022.

Le Grand Prix de France a été abandonné, mais le Qatar et la Chine devraient revenir, tandis que le Grand Prix de Las Vegas sera l’avant-dernière course de la campagne, avant la finale d’Abu Dhabi le 26 novembre.