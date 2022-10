Nico Ali Walsh embrasse l’héritage de son grand-père légendaire Muhammad Ali : « Vous ne pouvez pas fuir ce que vous êtes destiné à faire » | Nouvelles de boxe

Quand vous êtes le petit-fils de Muhammad Ali, ils sont là pour vous avoir. En sparring, en concours, les boxeurs veulent marquer le coup lorsqu’ils vous mettent des gants.

Nico Ali Walsh n’a pas été choyé en tant que combattant simplement parce que son grand-père était le légendaire Muhammad Ali. Bien au contraire.

“Mon premier match d’entraînement, j’ai été complètement battu parce qu’ils savaient qui j’étais. Je n’ai jamais dit qui j’étais. Les mots circulent d’une manière ou d’une autre et c’est rapide”, a déclaré Ali Walsh. Sports du ciel.

Image:

Nico Ali Walsh a décidé d’embrasser l’héritage de son grand-père





“Tout le monde veut assommer un Ali. Alors j’ai senti que, comme je l’ai dit, c’était la première fois que je m’entraînais dans une salle de boxe. Je l’ai ressenti, donc j’y suis habitué à ce stade.

“Tous ceux que j’affronte, en particulier dans un ring professionnel, j’affronte les meilleures versions d’eux-mêmes. Chacun de mes adversaires jusqu’à présent, j’ai vu leur cassette avant le combat, puis je regarde leur cassette dans mon combat après notre combat. Je Je suis comme si c’était leur meilleure version d’eux-mêmes.

“C’est comme ça à chaque fois, ils se préparent juste parce qu’ils veulent pouvoir battre un Ali, je suppose. Donc je suis préparé pour ça et c’est drôle comment ça marche. Mais je suis prêt.”

Il n’a cependant jamais laissé cela le dissuader. “Quand je suis entré dans la boxe, j’avais déjà cette pression. J’avais déjà cette route plus difficile, je dirais. Donc je n’ai jamais vu quelle était la route facile”, a déclaré Ali Walsh.

Image:

Nico Ali Walsh arrête Reyes Sanchez lors de son dernier combat





“Je n’ai jamais eu cette route facile. Je ne l’ai jamais eue dans le gymnase où les gens me font du bien à cause de mon grand-père. Ils vont toujours plus fort. J’ai donc eu cette route difficile tout le temps, donc Je pense que ça m’a juste rendu fort.”

Il s’attend à la même chose lorsqu’il combat Billy Wagner sur la sous-carte de Vasiliy Lomachenko contre Jamaine Ortiz au Madison Square Garden Theatre, en direct sur Sports du ciel aux premières heures du dimanche matin.

“Je crois que tout le monde a le potentiel d’être dangereux, mais au niveau auquel je travaille en termes d’entraînement, personne avec qui je me bats en ce moment ne pourra supporter ce avec quoi je m’entraîne”, a averti Ali Walsh.

“Je crois vraiment que la façon dont vous vous entraînez est la façon dont vous vous battez. Je m’entraîne pour Mike Tyson en ce moment. Je vais avoir besoin de ce niveau de férocité le soir du combat et si je ne le vois pas, ça va être un nuit facile.”

Son héritage apporte bien sûr des opportunités et du profil. L’héritage de son grand-père est une chose à laquelle Ali Walsh pense profondément. Il a aussi appris à l’embrasser.

“C’est tellement important pour moi. Personne ne comprendra pleinement ce que cela signifie pour moi. C’est un héritage si important”, a-t-il déclaré.

“Beaucoup de gens mentionnent le cloisonnement et des choses comme ça les aident, pour moi c’est le contraire. Je pense à l’héritage et cela me motive. Je pense à la pression supplémentaire bien sûr. Toute la pression, tout ce qui vient avec l’héritage, l’attente, tout ça. En fait ça me motive et ça met le feu en moi. Quand je n’y pense pas. J’ai l’impression de n’avoir aucun guide. C’est mon guide en boxe. C’est ma lumière vers laquelle je vais donc ça me motive vraiment.

Live Fight Night International



dimanche 30 octobre 1h00





“Depuis mes débuts professionnels, j’ai vraiment travaillé pour embrasser le nom, l’héritage et tout ce qui va avec. Je dois continuer à le faire parce que j’ai essayé de m’enfuir avant et ça ne marche pas. Tu ne peux pas courir de ce que tu es destiné à faire.”

À sa manière, Ali Walsh veut suivre les traces de son grand-père. Il a boxé à Atlanta, où le célèbre Muhammad Ali a allumé la flamme olympique. Ce week-end, il retourne au Madison Square Garden, où Ali a commencé sa trilogie épique avec Joe Frazier. Il souhaite que son voyage à travers la boxe l’emmène également en Grande-Bretagne dans un proche avenir.

“Vous allez certainement me voir combattre au Royaume-Uni et je veux dire bientôt, j’espère que ce sera l’année prochaine. Il faut que ce soit le cas. Parce que le Royaume-Uni était si important pour mon grand-père”, a-t-il déclaré. “J’aimerais recréer l’histoire d’une certaine manière.

“Je ne pourrais pas suivre ses traces si je ne me battais pas au Royaume-Uni”, a-t-il ajouté. “Tout le monde le sait dans le monde – le Royaume-Uni a les meilleurs fans de boxe au monde, donc j’aimerais ressentir cette énergie.”

Nico Ali Walsh boxe sur la sous-carte Vasiliy Lomachenko contre Jamaine Ortiz, en direct sur Sky Sports Arena à 1h du matin dimanche matin.