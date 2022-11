Niclas Fullkrug est le héros culte de la Coupe du monde en Allemagne : ce retour en arrière d’un attaquant édenté porte désormais les espoirs d’un pays | Nouvelles du football

L’Espagne contre l’Allemagne était censée être le match le plus technique du tournoi jusqu’à présent. Il a été écrasé par un attaquant costaud qui n’a pas vu le besoin d’une telle subtilité et a tonné dans l’égalisation. Niclas Fullkrug est une histoire de Coupe du monde à faire sourire.

Aucune des deux équipes n’avait choisi d’avant-centre naturel. Alvaro Morata a remplacé l’Espagne pour fournir la touche habile pour le premier but, mais Fullkrug a apporté quelque chose de complètement différent. Il a réussi plus de tirs que n’importe qui d’autre malgré son entrée en jeu à la 69e minute.

Un match qui avait besoin d’un attaquant. Un pays qui avait besoin d’un attaquant.

Image:

Niclas Fullkrug célèbre après son égalisation spectaculaire contre l’Espagne





Michael Ballack veut qu’il commence le prochain match. Lothar Matthaus est à bord de ce train depuis un certain temps. Ses coéquipiers du Werder Brême mènent la campagne. “C’est le meilleur attaquant allemand que nous ayons”, déclare son partenaire d’attaque en club Marvin Ducksch.

“Si vous voulez jouer avec un numéro 9 classique, vous ne pouvez pas passer à côté de lui”, explique Niklas Stark. Un autre fait une observation perspicace sur le jeu moderne. “C’est le type d’attaquant qu’on ne voit plus souvent, du moins pas en Allemagne”, déclare Leonardo Bittencourt.

Pour ceux qui ont suivi la carrière de Fullkrug encore plus longtemps que ses coéquipiers, il est ravi qu’il savoure ce moment. Onze jours après être devenu le plus vieux débutant allemand en deux décennies, il est déjà devenu un héros culte de la Coupe du monde.

Il y a ceux qui évoquent le nom de Salvatore Schillaci, l’attaquant italien qui a dominé la Coupe du monde 1990 à domicile. En Allemagne, il y a le genre de frénésie médiatique qui aurait accueilli Rickie Lambert s’il était devenu une supernova en Afrique du Sud en 2010.

Fullkrug, 29 ans, n’est pas tout à fait venu de travailler dans une usine de betteraves. Il a fait ses débuts en Bundesliga il y a plus de dix ans. Mais ce joueur populaire au sourire édenté – son surnom est Lucke, c’est-à-dire écart en allemand – dépasse la plupart des attentes en ce moment.

Mais pas tout.

“Ce fut un voyage incroyable”, raconte Gerhard Zuber Sports du ciel.

Image:

Niclas Fullkrug en tant que jeune joueur au Werder Brême pour la première fois en 2013





“C’est un très bon finisseur en tête-à-tête avec le gardien de but et aussi avec sa tête, il est l’un des meilleurs d’Europe, je pense. En Allemagne, nous n’avons pas beaucoup de n°9. Par conséquent, ce n’est pas un grande surprise pour moi car c’est un joueur qui a toujours travaillé dur.”

Zuber était le directeur du football à Hanovre 96 pendant le séjour de Fullkrug au club et le duo reste en contact, échangeant des messages après ses exploits contre l’Espagne. Tout le monde veut un morceau de l’attaquant en forme en ce moment, mais Zuber était un fan quand les autres ne l’étaient pas.

Avant que Fullkrug ne termine troisième meilleur buteur de la Bundesliga en 2018, derrière seulement Robert Lewandowski et Nils Pedersen, Zuber a dû persuader son entraîneur-chef de choisir le nouveau favori de l’Allemagne lors de la saison gagnante qui l’a précédé.

“Il ne jouait pas. J’ai demandé à l’entraîneur à ce sujet et il m’a dit qu’il y avait de petits problèmes. Je lui ai dit que si vous voulez aller en Bundesliga, il doit jouer car il est l’un des meilleurs attaquants de la division. Si vous lui faites confiance, il vous le rendra.

“C’était la bonne décision de compter sur lui. Après cela, il a joué de plus en plus, marquant un but très important dans le derby contre Braunschweig et nous sommes montés. Plus tard, il y a eu des blessures. C’était son gros problème. Il pouvait pas jouer une saison sans blessure.”

Image:

Niclas Fullkrug photographié alors qu’il était attaquant pour Hanovre 96





Il est tentant de voir l’extraordinaire ascension de Fullkrug comme un conte anormal, mais cette saison de buts en Bundesliga avec Hanovre il y a cinq ans montre que le talent était toujours là. “Nous avons eu une très bonne offre de Gladbach pour 20 millions d’euros mais nous n’avons pas vendu.”

Il est finalement retourné au Werder Brême après la relégation de Hanovre de la Bundesliga en 2019, mais à ce stade, ses progrès avaient été ralentis. Des problèmes de genou et des ennuis l’ont gêné. Peut-être que tout ce dont il avait besoin était une série de jeux.

“C’est son principal secret. Quand il est en forme, il est l’un des meilleurs du moment. Maintenant, il le fait, mais dans le passé, il a eu de petites blessures et quand vous ne jouez pas à tous les matchs, vous n’êtes pas dans la meilleure forme L’élan est le plus grand avantage pour lui maintenant.

“Il se sent bien et vous pouvez le voir avec son tir. C’est très utile. Si vous marquez des buts, cela vous donne confiance et si vous avez confiance, vous marquez des buts. Il a un physique incroyable et il fait tout ce qu’il peut pour être en forme maintenant.

“C’est un personnage qui veut marquer à chaque fois. Il fait des séances d’entraînement supplémentaires, toujours en train de tirer. Il est émotif mais maintenant qu’il a la fin de la vingtaine, il est devenu père et est plus calme et plus détendu grâce à sa famille. Je pense c’est un autre secret.”

Image:

La carte tactile de Niclas Fullkrug pour l’Allemagne à la Coupe du monde montre qu’il est une menace de boîte





La maturité a pris du temps. Pas plus tard que l’année dernière, ce côté émotionnel a suscité la controverse. Au début de la saison dernière, avec le Werder Brême en deuxième division, il a été suspendu de l’entraînement pendant trois jours suite à une explosion.

“Normalement, vous le virez après ce qu’il a dit lors des séances d’entraînement”, explique Zuber. “Il n’était pas satisfait des décisions et il le disait à haute voix. Parfois, il est très émotif et il était sur le point de quitter Brême à cause de cela.”

Son club a adopté une approche plus pragmatique et a décidé de ne pas le lâcher. “Ce n’est pas un club à gros sous, donc il faut bien réfléchir quand on prend de telles décisions”, ajoute Zuber.

“Ils lui ont donné une seconde chance et il l’a saisie.”

La même chose peut être dite de sa carrière internationale naissante. Compte tenu de 45 minutes pour impressionner contre Oman, il a marqué le seul but du match. Étant donné encore moins de temps que cela pour sauver la campagne de Coupe du monde de l’Allemagne, il a de nouveau livré.

Cette blessure à la cheville avant le tournoi à Timo Werner a ouvert une voie pour un joueur qui la traverse maintenant délibérément sans limite sur où cela pourrait mener. “S’il marque contre le Costa Rica, il sera dans l’équipe pour le reste de la Coupe du monde, je pense”, déclare Zuber.

Image:

Niclas Fullkrug est assailli par ses coéquipiers allemands après l’égalisation





“Si cela se produit, vous savez que le prix va commencer à augmenter. Le Werder est important pour lui car il était là dans leur équipe de jeunes, mais parfois vous devez passer à l’étape suivante. S’il se comporte comme ça, les bonnes équipes sont toujours à la recherche. pour ces joueurs.

“Si j’étais le Bayern Munich, je le signerais parce qu’il est ce joueur cible à l’avant. Chaque équipe a besoin d’un joueur comme lui et le Bayern n’a pas ce profil de joueur. Il coûterait de l’argent mais pour le Bayern ou pour les clubs du Premier ministre Ligue qui n’est pas un problème.”

C’est pour plus tard. Après avoir insufflé un nouveau souffle à la campagne de son pays, l’histoire de la Coupe du monde de Niclas Fullkrug ne fait que commencer. Le joueur de Bundesliga du mois de septembre et octobre a connu un mois de novembre encore meilleur. Qui sait ce que décembre pourrait apporter ?