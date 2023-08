Nicky Lopez ravie de rejoindre le concurrent des World Series. Les Braves feront-ils plus avant la date limite?

ATLANTA — Lorsque sa fiancée a demandé à s’assurer que la date de mariage dont ils parlaient, le 2 novembre, n’interférerait pas avec son travail, Nicky Lopez était convaincue que cela ne poserait pas de problème. Après tout, le joueur de champ intérieur utilitaire était un Royal de Kansas City à l’époque.

Mais maintenant, c’est un Brave, et Lopez espère que lui et Sydney devront reprogrammer. La Série mondiale commence le 27 octobre et se termine le 4 novembre s’il y a sept matchs.

« Nous faisons un long week-end du 1er au 5 novembre », a déclaré Lopez à propos de leurs projets de mariage. « Elle est comme, ‘Êtes-vous sûr que ces dates fonctionnent?’ Et je me dis, ‘Ouais, ils vont marcher.’ Je ne savais pas que j’allais être échangé. C’était il y a bien longtemps, pendant l’intersaison. Et puis je suis échangé à une équipe de première place qui vise les World Series.

Il sourit et dit : « Elle comprendra. S’il y a quelque chose à reporter, ça devra être ça.

Lopez, 28 ans, a été échangé dimanche aux Braves contre le gaucher Taylor Hearn, qui a enregistré un retrait et a abandonné quatre points samedi lors de sa seule apparition après être venu du Texas dans un autre échange la semaine dernière.

Avec Minter sortant de l’IL et du commerce dimanche pour Nicky Lopez, ces mouvements étaient inévitables, même si certains espéraient le contraire pour Culberson. Lopez est une amélioration défensive significative pour #Braveset ils n’allaient certainement pas transporter deux joueurs de champ intérieur de secours alors qu’ils n’en utilisent presque jamais un. https://t.co/EOuvRG14o8 — David O’Brien (@DOBrienATL) 31 juillet 2023

Le joueur utilitaire Charlie Culberson a été désigné pour ouvrir une place à Lopez, qui a joué à tous les postes dans les majors sauf receveur et est un défenseur d’élite à l’arrêt-court, au deuxième but et au troisième but. Il était exceptionnel en tant qu’arrêt-court principal des Royals en 2021, lorsque Lopez a frappé .300 avec un .744 OPS en 565 apparitions au marbre, a volé 22 buts en 23 tentatives et s’est classé 11e parmi les joueurs de position MLB avec 6,0 fWAR.

Mais il était un défenseur au-dessus de la moyenne et un frappeur bien en dessous de la moyenne au cours de ses deux saisons précédentes, battant .228 avec un .586 OPS en 594 apparitions au plateau au cours des saisons 2019-2020, et au cours de ses deux saisons depuis, au bâton .223 avec un .568 OPS et aucun circuit dans 670 AP en 2022-2023.

Les Braves l’ont eu pour une défense stellaire. Et cela a aidé que toutes les personnes interrogées aient donné des critiques élogieuses du personnage de Lopez.

« Une certaine protection dans le champ intérieur », a déclaré Brian Snitker. Le manager des Braves est célèbre pour jouer ses joueurs de champ intérieur pratiquement à chaque manche de chaque match s’il est en bonne santé, mais aime savoir que s’il y a une blessure ou s’il veut donner un jour de congé à quelqu’un, il peut se tourner vers un joueur qui pourrait être aussi bon ou meilleur. défensivement que le joueur qu’il remplace.

« La polyvalence », a déclaré Snitker. « Vraiment bon défenseur, peut jouer à tous (postes). C’est une bonne pièce à avoir pour aller de l’avant.

Maintenant, la question est de savoir si le directeur général des Braves et le président des opérations de baseball, Alex Anthopoulos, feront d’autres mouvements avant la date limite des échanges de mardi à 18 h HE? Au cours de la semaine dernière, les Braves ont réclamé le droitier Yonny Chirinos au renoncement de Tampa Bay et échangé contre les releveurs Pierce Johnson du Colorado et Hearn, qui a rapidement été renversé pour combler un besoin au champ intérieur utilitaire.

Comme la plupart des équipes, les Braves pourraient encore bénéficier de l’ajout d’un bras d’enclos arrière ou d’un lanceur partant. Mais même après la défaite d’ouverture de la série 4-1 de lundi contre les Angels, Atlanta a le meilleur record de la MLB (67-37) et une avance de 11 matchs dans NL East plus de cinq fois supérieure à la deuxième plus grande avance de division.

Les Braves ont renvoyé l’homme de configuration gaucher AJ Minter de la liste des blessés lundi, récupéreront l’as Max Fried ce week-end après près de trois mois sur l’IL pour une tension à l’avant-bras, et pourraient avoir le releveur gaucher Dylan Lee de retour dans les deux semaines.

« J’aime où nous en sommes », a déclaré le joueur de troisième but des Braves, Austin Riley. « Pour ne pas dire si Alex fait quelque chose… Je lui fais confiance. Il est évidemment très bon dans son travail. Soutien total de ma part, quoi qu’il fasse, s’il fait quoi que ce soit. Les gars de notre club-house en ce moment, avec qui j’irais en guerre. Je les emmènerais en séries éliminatoires maintenant.

Poussant plus loin sur le sujet, Riley a déclaré: « Quoi qu’il arrive, arrive. Mais si nous devions commencer les séries éliminatoires demain, j’aimerais avoir nos chances et aimer où nous en sommes. Récupérez Max, AJ est revenu ce soir et a très bien lancé la balle. Juste une question de temps, rassembler tout ça, grandir. Comme je l’ai dit, j’aime vraiment où nous en sommes.

Snitker aussi.

« J’attends de voir », a déclaré le manager. « L’an dernier, cinq minutes avant l’heure envoûtante, on a eu Iggy (plus proche de Raisel Iglesias). Alors jusqu’à — il est 6 heures cette année ? Jusque-là, je pense que tout peut arriver, comme nous l’avons vu.

Les amis de Snitker dans l’organisation des Royals n’avaient que de bonnes choses à dire sur Lopez en tant que coéquipier et leader du club-house, une réputation développée et solidifiée au cours de cinq saisons avec les Royals, qui l’ont emmené au cinquième tour du repêchage de 2016 de Creighton. Université.

« C’est aigre-doux, évidemment, parce que c’est tout ce que je connais, l’organisation des Royals », a déclaré Lopez. « En 2016, ils ont misé sur moi et j’ai pu vivre mon rêve d’être dans la cour des grands. Mais être échangé à une équipe de première place, la meilleure au baseball, et pouvoir occuper une place pour tout ce qu’ils ont besoin de moi – je l’attaque à bras ouverts, et j’espère qu’ils m’accueilleront, ce que je ne pense pas que nous aurons un problème avec ça. Ça va être génial. C’est fou. J’essaie toujours de me faire à l’idée.

Les Royals ont terminé quatrième ou cinquième de l’AL Central chaque année où Lopez était là, y compris une saison de 103 défaites en 2019 et 97 défaites la saison dernière. Ils avaient une fiche de 32-75 cette saison, à la dernière place du Central et à 22 matchs du premier lorsque Lopez a été échangé. Les Braves ont remporté cinq titres consécutifs de NL East et la Série mondiale 2021, et lundi soir, ils ont joué devant leur 39e à guichets fermés en 55 matchs à domicile.

« Ouais, malheureusement, nous avons eu des saisons perdantes à Kansas City », a déclaré Lopez. « Mais comme je l’ai dit, ils m’ont permis de vivre mon rêve d’être un grand ligueur. J’ai toujours une haute opinion d’eux et de l’organisation. Mais si vous (regardez), hé, vous allez aller dans une équipe de première place qui sera en plein cœur d’une série mondiale, il est difficile de ne pas s’exciter et d’y penser. J’ai des amis, de la famille et des gens à Kansas City que je n’oublierai pas, mais je suis prêt à venir ici et à l’attaquer.

Il sait que les joueurs de champ intérieur des Braves Matt Olson, Ozzie Albies et Austin Riley ont joué tous les matchs cette saison, et l’arrêt-court All-Star Orlando Arcia a joué tous les matchs avant et depuis un passage de 19 matchs sur la liste des blessés pour une liste fracturée.

Lors de son dernier match pour les Royals dimanche, Lopez a débuté au premier but pour la première fois de sa carrière. Il a plus de 200 départs chacun à l’arrêt-court et au deuxième but et 42 au troisième but, et en a également joué à chaque position de champ extérieur et a même lancé une manche. Les Braves ont fait suffisamment de vérifications sur Lopez pour être sûrs qu’il gérerait bien n’importe quel rôle qu’ils lui confieraient, aussi limité soit-il.

« Je suis toujours fier d’être un bon coéquipier, d’être un bon leader », a déclaré Lopez. «Nous avons évidemment des leaders dans ce club-house (Braves), donc je ne vais évidemment pas être le chef. Mais je suis fier de mon maquillage. J’ai la chance d’avoir deux parents incroyables qui m’ont bien élevé, avec respect, travail acharné, casse tes fesses à 110% que tu obtiens sur le diamant. Et c’est ce que je vais faire. Que ce soit au troisième, court, deuxième, gauche, centre, droite, première base. Tout ce qu’ils ont besoin que je fasse – donner des jours de congé aux gens, courir. Comme je l’ai dit, je suis ouvert à tout.

Lopez a eu sa première et unique chance d’être un habitué de la formation à un poste en 2021, lorsque l’arrêt-court alors prometteur Adalberto Mondesí a été mis à l’écart par des blessures obliques et aux ischio-jambiers. Lopez a dépassé les attentes et a si bien joué des deux côtés du ballon que lorsque Mondesi est revenu en fin de saison, il a été transféré en DH et en troisième base. Mais un an plus tard, le phénomène Bobby Witt Jr. a pris le relais à l’arrêt-court.

« Vous ne voulez évidemment pas obtenir une place en raison de circonstances malheureuses comme cette blessure (Mondesí) », a déclaré Lopez. «Mais parfois, vous pouvez l’utiliser et vous enfuir avec. J’ai pu jouer court (toute la saison) et j’ai fait une très bonne année. C’était amusant.

« Évidemment, personne n’aime ne pas jouer tous les jours. Évidemment, après avoir eu cette année-là, et compte tenu de l’endroit où nous en étions, mais c’était une de ces choses – je suis toujours dans la cour des grands », a-t-il déclaré. « Je contribue toujours à une équipe. J’étais en quelque sorte considéré comme un vétéran du club-house parce que nous étions super jeunes. J’avais un autre travail à faire, je ne pouvais pas me morfondre et être ce type. J’ai dû soulever mes coéquipiers. J’essaie de faire ça tous les jours. Et j’espère qu’ils l’ont vu. C’est difficile évidemment, mais maintenant, en venant ici, la boucle est bouclée, c’est mon rôle et je vais le prendre de front.

(Photo de Nicky Lopez : Denny Medley / USA Today)