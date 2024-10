Nicky Jam retire son soutien à Donald Trump après une blague sur les « ordures »

Nicky Jam est revenu sur son soutien à Donald Trump, bouleversé par les commentaires d’un comédien sur Porto Rico qui ont été tenus lors d’un rassemblement au Madison Square Garden plus tôt cette semaine.

« La raison pour laquelle j’ai soutenu Donald Trump était parce que je pensais qu’il était le meilleur pour l’économie des États-Unis, où vivent de nombreux Latinos, beaucoup d’immigrants qui souffrent à cause de l’économie », a déclaré l’artiste, selon CNN. dans une vidéo publiée sur sa page Instagram.

«Jamais de ma vie je n’aurais pensé qu’un mois plus tard, il y aurait un comédien qui critiquerait mon pays et parlerait en mal de mon pays. Et pour cela je retire mon soutien à Donald Trump. Porto Rico doit être respecté.

En septembre à Las Vegas, Nicky Jam est apparue lors d’un rassemblement Trump avec l’ancien président.

Un certain nombre d’artistes musicaux se sont prononcés contre les commentaires du comédien Tony Hinchcliffe. En prélude à l’apparition de Trump au Madison Square Garden dimanche, Hinchcliffe jouait un plateau comique et a qualifié Porto Rico d’« île flottante d’ordures ».

Des personnalités telles que Bad Bunny, Ricky Martin et Jennifer Lopez ont exprimé leur soutien à Kamala Harris ou ont condamné les propos de Hinchcliffe.

Après que Nicky Jam ait soutenu Trump lors du rassemblement de Las Vegas, le groupe de rock mexicain Maná a retiré sa collaboration avec lui des services de streaming. « Maná ne travaille pas avec des racistes », a déclaré le groupe sur sa page Instagram.

Dans la légende, ils ont déclaré : « Au cours des 30 dernières années, Maná a soutenu et défendu les droits des Latinos dans le monde entier. Aucune entreprise ou promotion ne vaut plus que la dignité de notre peuple. C’est pourquoi Maná a décidé aujourd’hui de retirer de toutes les plateformes numériques sa collaboration avec Nicky Jam sur ‘Pies a Cabeza’.

Lopez et Maná devraient comparaître avec Harris lors d’un rassemblement jeudi.