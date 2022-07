Nicky Hilton partage sa première photo avec son nouveau-né : “Baby bliss”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Nicky Hilton partage un regard sur son nouveau fils.

Jeudi, Hilton, 38 ans, s’est rendue sur Instagram et a partagé une image d’elle-même avec son fils de deux semaines allongé sur sa poitrine. “Baby bliss”, a-t-elle légendé l’image du duo mère-fils.

La créatrice de mode se prélassait sur un hamac tandis que son fils – dont le nom n’a pas encore été partagé – se reposait dans une combinaison blanche à manches longues ornée d’ailes d’ange dans le dos.

Hilton et son mari, James Rothschild, ont annoncé le troisième ajout à leur famille sur Instagram le 5 juillet. “Nous sommes officiellement un groupe de 5 ! Bienvenue dans le monde mon cher garçon. Maman, papa et grandes sœurs ne pourraient pas être plus épris.” elle a écrit à côté d’une image du couple.

Hilton et Rothschild n’ont pas divulgué le nom ni la date de naissance de leur fils.

Le couple partage deux filles : Lily Grace Victoria, 5 ans, et Theodora Marilyn, 4 ans. Hilton et son mari plus chic se sont mariés au palais de Kensington en 2015.

La sœur aînée de Hilton, Paris Hilton, a récemment a parlé à Fox News de ses propres ambitions devenir maman.

La mondaine, 41 ans, a épousé Carter Reum en novembre 2021 dans un domaine privé à Los Angeles. Le mariage étoilé comprenait des invités célèbres Kim Kardashian Paula Abdul, Bebe Rexha, Emma Roberts et Kyle Richards – pour n’en nommer que quelques-uns.

Paris a ajouté qu’elle était maintenant prête à assumer un nouveau rôle de maman.

“Nous ne pouvons pas attendre cela”, a-t-elle déclaré à Fox News Digital à propos de son désir d’avoir des enfants. “Nous en parlons tous les jours. J’essaie juste de trouver le temps dans mon emploi du temps parce que j’ai tellement de projets en cours, et je viens de lancer ma société de médias, 11:11 Media. Il se passe donc beaucoup de choses, mais c’est définitivement l’une de mes principales priorités.”

Sasha Savitsky de Fox News a contredit ce rapport.