Nicky Campbell a révélé comment il avait découvert son diagnostic bipolaire après «s’être effondré au sol en pleurant».

Le présentateur de Radio 5 Live, âgé de 59 ans, a parlé du moment où il a appris qu’il avait la maladie et du moment effrayant qui lui a fait réaliser « quelque chose n’allait pas ».

Le journaliste a tout révélé dans une nouvelle interview sur The One Show mardi soir, où il a fait une apparition pour parler de ses nouveaux mémoires One Of The Family – Why a Dog Called Maxwell Changed My Life.

Alex Jones lui a demandé comment tout cela s’était déroulé pour lui et quand il savait qu’il était temps de demander de l’aide à un professionnel.







« Dans le livre, vous révélez courageusement que vous avez été diagnostiqué bipolaire. Pouvez-vous nous ramener au jour où vous saviez que quelque chose n’allait pas? » elle a demandé à la star.

Nicky a expliqué que sa femme Tina savait que quelque chose n’allait pas pendant un certain temps, admettant qu’il avait une « obsession massive » et qu’il était « sujet à la dépression » – ce qu’elle savait.

Expliquant le jour où il s’est « effondré », Nicky a poursuivi: « Je faisais une émission de radio avec ma brillante collègue Rachel Burden sur Radio 5 Live Breakfast. C’est une si bonne femme, elle savait en quelque sorte quand je n’étais pas dessus et elle Je me couvrirais. Elle est juste merveilleuse.







Il a ajouté: «J’adore les animaux, je pense que nous devons prendre soin des animaux – ils sont tellement exploités. Je suis devenu obsédé par cela. Je voulais sauver chaque animal.

«Un matin, je regardais des éléphants qui étaient morts sur une voie ferrée en Inde et j’étais tout simplement impuissant.

«Je suis descendu à la gare d’Euston pour aller à Manchester, Salford où se trouvaient les 5 studios Live, et je me suis effondré sur le sol en pleurant.

« Tout à ce moment-là est tombé sur ma tête. »

Nicky a ajouté: « J’étais là. J’ai appelé Tina et j’ai dit: » C’est arrivé. Je ne sais pas si je peux continuer « et elle a dit: » Rentre à la maison. Viens voir les enfants, reviens vers moi et venez voir Maxwell ‘.

«C’est là que je suis retourné.







Nicky a reçu un diagnostic de trouble bipolaire – une maladie mentale qui affecte votre humeur – plus tôt l’année dernière.

Il dit que son bien-aimé Labrador Maxwell l’a aidé à changer sa vie et à comprendre son passé, dans son nouveau livre qui sortira ce mois-ci.

Au cours de sa conversation sur The One Show, Nicky a révélé que sa mère adoptive Sheila, décédée en décembre 2019, avait reçu l’envoi qu’elle méritait car elle est malheureusement décédée avant le début de la pandémie de coronavirus et les funérailles étaient limitées à de petits groupes de personnes.

Il a ajouté: «Ma mère décédée est ma mère adoptive, mais c’est ma vraie mère.









« Elle avait 96 ans, elle était la vie et l’âme de la fête. Nous avons eu tellement de chance qu’elle soit allée avant tout cela. Nous avons eu des funérailles et nous avons eu beaucoup de monde là-bas, nous avons célébré sa vie. Je remercie juste mes bénédictions. c’était le cas.

«Elle était la meilleure femme que j’aie jamais connue. Mon père adoptif, mon vrai père, c’était le meilleur homme que j’aie jamais connu. J’avais tellement, tellement de chance. J’avais une famille incroyable.

* The One Show est diffusé en semaine à 19h sur BBC One.

