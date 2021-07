Nicky Campbell de Long Lost Family n’a pas pu sortir du lit pendant deux jours après que Charlie Brooker l’a appelé « l’Antéchrist »

L’animatrice de LONG Lost Family, Nicky Campbell, a raconté comment il était cloué au lit et à un « reflux vraiment bas » après que Charlie Brooker l’ait qualifié d' »Antéchrist ».

Le diffuseur populaire, qui a parlé ouvertement de ses combats contre la bipolaire et la dépression, a expliqué qu’il « souffrait déjà mal » avant que les commentaires bizarres du créateur de Black Mirror ne constituent le point de bascule.

4 Nicky Campbell a raconté comment il était cloué au lit pendant deux jours après des remarques cruelles de Charlie Brooker Crédit : Ken McKay/ITV/REX/Shutterstock

4 Le créateur de Black Mirror a qualifié l’hôte de Radio 5 Live, 60 ans, d' »Antéchrist » dans sa rubrique Screen Burn Crédit : AVERTISSEMENT : l’utilisation de cette image est soumise aux conditions d’utilisation de l’image numérique de BBC Pictures

Dans sa chronique pour le Guardian, Screen Burn, Charlie a publié un article en novembre 2004 sur Nicky, 60 ans, « l’homme le plus diabolique de l’univers ».

Dans la colonne bizarre à la première personne, Charlie a poursuivi: « Il est l’Antéchrist, c’est pourquoi. Maintenant, ce n’est qu’une théorie, couplée à une opinion, jetée au combat sur le dos d’un vague sentiment… mais je pense que Nicky Campbell pourrait être le plus homme mauvais dans l’univers.

« Il n’y a aucune preuve à l’appui, mais allez, il y a juste quelque chose à son sujet, n’est-ce pas ?

LA DOULEUR DE NICKY

Maintenant, dans le podcast The Time Capsule, l’ancien présentateur de Radio 5 Live Breakfast Show – qui a quitté le créneau tôt le matin cette année – s’est ouvert sur l’impact de la colonne brutale.

Il a déclaré: « Je souffre d’une terrible dépression depuis que je m’en souviens – probablement depuis que je suis adolescent, et j’ai un trouble bipolaire de type 2.

« Je pense que Charlie Brooker est devenu légèrement, je ne sais pas… il m’a donné des critiques terribles et a pensé qu’il y avait quelque chose de troublant chez moi et il s’est en quelque sorte concentré là-dessus – quelque chose pour lui qui ne sonnait pas vrai.

«Il a juste vraiment pris contre moi. Il a fait ces critiques, puis il a fait une vidéo en ligne et je pense qu’il l’a fait à la télévision, que j’étais le diable.

« Il est brillant, Charlie est un écrivain brillant – Black Mirror est phénoménal, il a fait des choses incroyables. Il est l’un des plus grands. [But when] J’étais à un très bas niveau et nous avions un texto à l’antenne, disant: « Charlie Brooker t’a vraiment donné le traitement complet hier soir. »

« Je me suis dit : « Qu’est-ce que c’est ? » Je suis rentré chez moi et je l’ai regardé. C’était une sorte de série comique, et il s’est juste jeté sur moi. Il a eu une série d’insultes et ça m’a vraiment frappé.

« Ce genre de, » Il a raison. Je ne mérite pas d’être ici et il m’a grondé – il m’a eu. Je ne sais pas vraiment qui je suis et il l’a deviné. Il pointe du doigt et tout le monde rit. «

« UN EBB VRAIMENT, VRAIMENT FAIBLE »

« Je pense que l’un des mots était » w ** kstain « , et cela m’a envoyé dans… j’étais au lit pendant deux jours après cela. Cela m’a envoyé dans un très, très bas reflux et je souffrais beaucoup à l’époque, en tous cas.

« Je peux le prendre – bien sûr, je peux prendre les gens qui essaient et qui s’amusent un peu et vous insultent – ​​cela va avec le jeu. Mais c’était viscéral. Vraiment, vraiment viscéral et vraiment vicieux et vraiment horrible. «

« Le plus décevant parce qu’il n’était pas qu’un tw * t, c’est cet écrivain brillant et très apprécié. Cela peut sembler un peu pathétique, mais cela m’a vraiment frappé fort.

« Je pense que nous devons faire très attention à ce genre de chose dans l’espace public. Personne ne sait ce que quelqu’un traverse. »

BUNTNESS DU BROOKER

La chronique, qui reste disponible sur le site Web du Guardian, fait référence au rôle de Nicky, basé à Londres, dans l’émission grand public de la BBC, Watchdog.

Il déclare du présentateur: « Regardez-le dans les yeux et vous serez refroidi jusqu’au cœur par le creux caverneux à l’intérieur.

« Ils disent que le vrai mal est fondamentalement banal : que les tueurs en série les plus méchants passent inaperçus grâce à leur nature vierge et banale.

« Campbell a tout présenté, de Wheel Of Fortune à Panorama, de Radio 1 à Radio 5, et pourtant vous l’aviez oublié, n’est-ce pas ? Cela ne veut-il pas dire quelque chose ? »

4 Charlie a dit que Nicky était « l’homme le plus diabolique de l’univers » Crédit : PA