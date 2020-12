Nicklas Bendtner a levé le voile sur une querelle enflammée qu’il a eue avec Arsène Wenger qui a abouti à ce qu’il qualifie l’ancien manager d’Arsenal de « w *** er ».

Bendtner, 32 ans, est sorti de l’académie des Gunners en 2005 et a passé neuf années tumultueuses avec la première équipe ou en prêt.

L’attaquant danois a connu des saisons fructueuses, marquant 14 buts lors de la campagne 2008/09 et 12 la saison suivante.

Mais une grande partie du temps de Bendtner dans le nord de Londres a été passé à l’écart – et sa frustration face à sa situation a débordé lors d’une dispute avec le patron d’Arsenal de l’époque, Wenger, lors d’un transfert en 2013.

« Nous nous sommes respectés et avons eu de très bonnes réunions – nous avons été honnêtes les uns avec les autres », a déclaré Bendtner dans l’édition de janvier 2021 de FourFourTwo .

« Mais à ce moment [in the summer of 2013], Je voulais quitter Arsenal et Crystal Palace m’avait fait une excellente offre. »

Rappelant ce qui s’est passé ensuite, Bendtner a ajouté: « Wenger a téléphoné et a dit: ‘Désolé, vous ne pouvez pas y aller.’

«Cela a été un coup dur pour moi, car j’avais attendu toute la semaine pour partir. J’ai appelé Arsène pour une bonne nuit et un trou pour qu’il doive me vendre, mais ça n’a pas marché. «