Nicklas Bendtner : L’ancien attaquant d’Arsenal prend sa retraite du football à l’âge de 33 ans | Actualités footballistiques

L’ancien attaquant d’Arsenal Nicklas Bendtner a annoncé sa retraite du football à l’âge de 33 ans.

L’international danois, qui a également passé du temps à Birmingham City, Sunderland et Nottingham Forest, a marqué 113 buts en 16 ans de carrière professionnelle.

Bendtner est diplômé de l’académie d’Arsenal en 2005 et a marqué 34 buts en 108 matchs de Premier League pour le club sur une période de neuf ans.

Son séjour dans le nord de Londres a été ponctué de périodes de prêt à Birmingham, Sunderland et plus tard à la Juventus, où il a remporté le titre de Serie A sous Antonio Conte lors de la saison 2012/13.

Bendtner a quitté Arsenal pour rejoindre Wolfsburg dans le cadre d’un contrat permanent en 2014 et a passé deux ans avec le club, remportant la Coupe d’Allemagne en 2015, avant de revenir au football anglais avec Nottingham Forest.

Il a ensuite rejoint Rosenborg et est retourné dans son Danemark natal pour un séjour de courte durée à Copenhague, avant de mettre fin à sa carrière avec l’équipe M+32 Old Boys de Tarnby FF.

Bendtner a marqué 113 buts au cours de ses 16 ans de carrière professionnelle



Bendtner a également marqué 30 buts en 81 apparitions pour le Danemark et est huitième sur la liste des meilleurs buteurs de tous les temps pour son pays.

Personnage controversé au cours de sa carrière, Bendtner a déjà prétendu être l’un des meilleurs attaquants du monde en 2010, et a également été banni pour un match et condamné à une amende de 80 000 £ par l’UEFA en 2012 pour avoir fait la promotion d’une société de paris lors d’une célébration de but pour le Danemark.

Il a également été condamné à 50 jours de prison en 2018 après avoir été reconnu coupable d’avoir agressé un chauffeur de taxi à Copenhague.