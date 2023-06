Nicki Minaj victime d’une farce écrasante alléguant de la maltraitance d’enfants

Nicki Minaj a été victime d’une farce prétendant à tort qu’un enfant était maltraité et une autre affirmant que sa maison était en feu.

Le swatting est le processus consistant à faire un canular téléphonique à la police dans le but de lui faire envoyer l’équipe de swat à une adresse. Cela gaspille l’argent des contribuables, provoque une confusion de masse et peut même parfois être mortel. Plus tôt ce mois-ci, Nicki Minaj a été victime d’un coup alors qu’elle s’occupait de ses affaires dans sa maison de Los Angeles. Un appel aurait été envoyé aux services à l’enfance alléguant que la maltraitance des enfants se produisait chez Nicki.

Selon TMZ, Les députés ont pris l’appel au sérieux et sont arrivés chez Nicki, lui ont parlé, ainsi qu’à son mari, et ont déterminé qu’il n’y avait pas d’abus. Un autre faux appel aurait été reçu cette nuit-là, alléguant que sa maison était en feu. Cet appel était également une perte de temps car il n’y avait pas d’incendie. Heureusement, Nicki ni personne d’autre n’a été blessé. Ces appels doivent être ennuyeux pour Nicki qui est occupée à terminer son prochain album dont elle a annoncé qu’il arrivera en octobre. Avec la date de sortie, elle est maintenant dans un délai strict et a besoin de chaque minute pour perfectionner son nouvel album.