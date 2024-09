Nicki Minaj veut que Lil Wayne soit présent à la mi-temps

Lil Wayne et Jay-Z sont tous deux des figures majeures du hip-hop, et il y a beaucoup d’histoire entre eux.

Lorsque Jay-Z a sorti l’album Kingdom Come en 2006, Lil Wayne aurait pris position contre le rappeur affirmant qu’il ferait un retour parce que « le hip-hop était mort ».

Il aurait déclaré : « Maintenant, il revient et pense toujours que c’est sa maison. Ce n’est plus ta maison, et je suis meilleur que toi. »

S’exprimant dans sa série YouTube It Is What It Is après l’annonce du Super Bowl, le rappeur Cam’ron, semblant faire référence à Jay-Z, a déclaré que la querelle n’était pas un secret.

« Lil Wayne a déjà eu un problème avec quelqu’un qui fait partie de l’organisation qui le dirige », a-t-il déclaré.

« C’est une revanche. »

Nicki Minaj a également publié une série de publications sur X, semblant viser Jay-Z.

« Refuser à un jeune homme noir ce qu’il a légitimement investi dans ce jeu sans autre raison que votre ego », a-t-elle écrit.

Cela a pu surprendre certaines personnes, car il semblait que le conflit avait été réglé en 2015 lorsque Lil Wayne s’est impliqué dans la plateforme musicale de Jay-Z, Tidal, et l’a appelé son « idole ».

Il a également décrit Jay-Z comme « un vrai ami » en 2018.