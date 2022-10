Nicki Minaj veut assister aux Grammys malgré le changement de catégorie

Gardez un siège rose pour le Head Barb In Charge !

Plus tôt ce mois-ci, Nicky Minaj mettre les Grammys à fond pour déplacer sa chanson à succès “Fille super bizarre“ du scrutin pour la catégorie rap à la pop. Ce n’est pas la première fois qu’elle appelle la Recording Academy pour ce qu’elle considère comme un traitement injuste. Indépendamment de leur relation amour-haine, E ! Nouvelles rapporte que Nicki assisterait toujours à la remise des prix si elle était nominée.

“Ouais pourquoi pas? Je ne suis pas un lâche. J’ai l’impression d’être dans un très bon espace et donc, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas mettre une belle robe et couvrir mes gros seins et montrer mes grosses vieilles fesses. Pourquoi ne pas aller l’afficher ? Nicki a déclaré dans une interview exclusive.

La “Avons-nous un problème?” Le rappeur s’est rendu sur les réseaux sociaux pour critiquer l’académie à propos du changement de catégorie.

“Les Grammys publient des articles sur des blogs qui Variété article pour vous distraire du fait que ‘SUPER FREAKY GIRL’ a été injustement déplacée de la catégorie rap alors que d’autres chansons de rap pavot restent dans la CATÉGORIE RAP », a-t-elle écrit dans une histoire Instagram

Bien que Nicki ait évoqué “un programme” pour permettre aux autres de concourir plus facilement dans le rap sans sa chanson dans cette catégorie, la femme de 39 ans a déclaré que ce n’était pas si profond. Quelqu’un dit au Barbz de ne pas prendre trop au sérieux sa ventilation en ligne non plus. Maintenant que le moment est passé et que ses infâmes doigts sur Twitter se reposent, il n’y a pas de rancune ou de mauvais sang des Grammys.

“Je pense que parfois les gens pensent que je suis plus ‘en colère’ que je ne le suis. Je pourrais être échauffé par quelque chose en ce moment ou dans cette seconde et cinq minutes, j’oublierai ce dont je viens de parler », a expliqué Nicki.

Son tempérament s’est calmé, mais elle ne s’excuse pas d’avoir dit sa vérité. La rappeuse a souligné qu’elle ne prenait pas la reconnaissance à la légère car son travail est sa passion.

« J’ai beaucoup travaillé. Je possède le droit de parler de mon propre lieu de travail, de ma propre culture. Je l’ai possédé. Tu sais pourquoi? Je m’assieds moi-même. J’ai composé ma propre musique. J’écris mes propres chansons. Je suis assis là avec chaque mix de la chanson, le maître. Je suis tellement plus dans la musique que quelques raps ou répliques sur la chanson », a poursuivi Nicki.

En dépit renforcer en ligne avec plusieurs collègues rappeurs ces dernières semaines, Nicki ne s’intéresse plus qu’à son propre succès. Elle a dit à E! qu’elle encouragera d’autres artistes à remporter des trophées lors de la plus grande soirée musicale.

« Si je devais être nommé officiellement, bien sûr, je viendrais. Pourquoi ne le ferais-je pas ? Je viendrais encourager les autres personnes qui sont nominées. Il y a beaucoup d’artistes que j’aimerais voir gagner des Grammys pour la première fois l’année prochaine », a-t-elle déclaré.

L’un de ces artistes que Nicki encouragera probablement est Taylor Swift. Vendredi, Taylor a sorti son nouvel album, Minuits. En moins d’une semaine, son dixième album studio bat déjà des records et fait la une des journaux. Nicki a félicité Taylor d’être devenu l’album le plus écouté de Spotify en une seule journée.