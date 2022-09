“Avons-nous un problème?” Bien….ouicertains fans de Nicki Minaj le font, mais d’autres se prélassent simplement de leur dernière bénédiction Barbz qui comprend une gamme de stars entièrement féminines.

Le vendredi le Avant-garde vidéo La récipiendaire a sorti le remix de “Super Freaky Girl (Queen Mix)” avec tout un combo de rappeuses de Miami, Boston, Chicago, Atlanta et New York. Et même si nous aimons voir des rappeuses se réunir pour produire un bop, certains fans et utilisateurs de Twitter ont posé des questions sur les femmes choisies pour le morceau.

La chanson a une longue liste de paroliers, dont BIA, Akbar V, Malibu Mitch et Katie Got Bandz. Le disque présente également JT de The City Girls et comme vous vous en souvenez peut-être, Nicki a déclaré publiquement qu’elle aimait The City Girls mais a découvert qu’ils « ne l’aimaient pas » après que de vieux tweets aient refait surface.

JT, qui figure également sur le nouveau remix “FNF” de Glorilla, a malheureusement tweeté,

“Je n’aime tout simplement pas Nicki, elle a l’impression qu’elle court vraiment s *** h ** s’il vous plaît, je veux que cardi prenne complètement le dessus, poussez ce b ***** à l’arrière. Nicki trop heureuse sur IG Beyoncé ne dit rien, chill out girl. la chanson bien mais calme-toi !

Bien que JT, Caresha et Onika aient résolu le problème, certaines personnes ne pensaient toujours pas que JT méritait une place sur ce nouveau disque.

Malgré cela, le La rappeuse “Act Up” a jailli à quel point elle était excitée d’être sur la chanson avec Nicki.

“Je ne me suis pas senti comme ça depuis” dans mes sentiments “en 2018 avant la prison, je suis sorti et je n’ai jamais eu mon moment WOW, c’est devenu déprimant…. Je pensais que je ne me sentirais plus jamais excitée et motivée ! Je me sens si bien, je suis si heureux et je le mérite.

Un utilisateur de Twitter a répondu avec une photo de l’ancien tweet de JT calomniant Minaj, et d’autres personnes se sont demandé pourquoi JT ferait une chanson sans sa collègue City Girl Yung Miami.

Comme d’habitude, les gens ont affirmé qu’il y avait un drame en cours sans une once de preuve.

Nicki a pris note de certaines des critiques des blogs et des utilisateurs de Twitter et elle a appelé les gens via des tweets.

“Remarquez comment ils n’ont posté que sur bull ****. S/o à tous ceux qui soutiennent la chanson et les femmes qui ont corps. Ils ne font pas de campagnes pour nous, chi. Nous devons le sortir de la boue.

Elle a poursuivi: «L’unité du rap féminin uniquement lorsque leurs animaux de compagnie peuvent en bénéficier. Mdr. A part ça, faisons comme si nous ne le voyions pas ».

JT a également répondu.

Malgré le vitriol, Minaj a le dernier rire ou dans son cas le dernier caquetage.

Elle a tweeté, «Vous tous omg. La #QueenMix est déjà #1&2 sur nous iTunes tous genres. Nous vous aimons tellement les gars !!!! Merci!!!! Ces filles ont du corps et méritent.‘

De toute évidence, les gens aiment toujours le disque, quels que soient les problèmes que les autres rencontrent avec la piste très en vedette. De nombreux utilisateurs de Twitter pensent que non seulement Nicki, mais toutes les dames ont donné des performances de haut niveau.