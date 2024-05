Nicki Minaj s’excuse pour le report de l’émission après qu’une vidéo semble montrer son arrestation

« S’il vous plaît, s’il vous plaît, acceptez mes excuses les plus profondes et les plus sincères. Ils savaient certainement exactement comment me faire du mal aujourd’hui, mais cela aussi passera », a déclaré Minaj, notant qu’elle fixerait la date de la représentation en juin ou en juillet.

Dimanche, un autre vidéo postée sur X a montré Minaj rencontrant des fans hurlants devant son hôtel à Manchester. Les images montrent deux hommes essayant à plusieurs reprises de faire taire la foule, avertissant que s’ils ne se calmaient pas, elle entrerait à l’intérieur.

« Je peux honnêtement te dire que je t’aime », a-t-elle déclaré.

Nina Siegal a contribué au reportage d’Amsterdam.