Nicki Minaj s’excuse et dit qu’elle intentera une action en justice suite à son arrestation pour drogue

Nicki Minaj a présenté ses excuses à ses fans après avoir annulé son concert à Manchester, au Royaume-Uni, suite à son arrestation pour possession de drogue à Amsterdam samedi.

« S’il vous plaît, s’il vous plaît, acceptez mes excuses les plus profondes et les plus sincères », a écrit le rappeur de 41 ans dans un post X samedi soir. La chanteuse de « Barbie World » a écrit qu’elle venait d’arriver à son hôtel après avoir passé six heures dans une prison d’Amsterdam.

Minaj a été placé en garde à vue à l’aéroport d’Amsterdam Schiphol samedi matin, soupçonné d’« exportation de drogues douces », le parolier confirmant que ils avaient trouvé de la marijuana dans ses bagages.







Extrait d’une vidéo que Nicki Minaj a filmée alors qu’elle était arrêtée par les autorités d’Amsterdam, soupçonnée d’« exportation de drogues douces ». NICKIMINAJ/X

La chanteuse, qui a filmé son arrestation et l’a postée sur Instagram en directa été libéré de garde à vue dans la soirée après avoir payé une amende de 350 euros (environ 380 dollars), a rapporté TMZ.

En raison de sa détention, Minaj a été contrainte d’annuler son spectacle « Pink Friday 2 » à Manchester ce soir-là, malgré les efforts de la salle pour reporter le concert à plus tard dans la nuit.

Dans le dernier post X, le chanteur de « Roman Holiday » a accusé les autorités d’Amsterdam d’avoir annulé le concert. « Ils ont réussi leur plan de ne pas me laisser monter sur scène ce soir », a-t-elle déclaré. « J’ai réussi à aller à la racine de tout cela en les enregistrant et en publiant le tout en temps réel. »

Minaj a ajouté qu’elle envisageait d’intenter une action en justice contre les autorités d’Amsterdam, en écrivant : « J’ai tellement de preuves vidéo. Vous ne le croiriez pas si je vous le disais. Mais je vais demander aux avocats et à DIEU de s’en charger à partir d’ici.







« Je vais demander aux avocats et à DIEU de s’en charger à partir de maintenant », a déclaré Minaj tout en menaçant d’engager des poursuites judiciaires contre la police d’Amsterdam. NICKIMINAJ/X

Le contenu du procès proposé n’est pas encore clair, cependant, Minaj a affirmé sur X que la police avait pris ses sacs sans son « consentement », ajoutant que l’herbe appartenait à l’un de ses gardes de sécurité.

La parolière s’est également engagée à reporter le concert annulé, qui, selon elle, pourrait avoir lieu en juin ou juillet.

Elle a ajouté qu’il y aurait un bonus supplémentaire pour les détenteurs de billets pour le spectacle abandonné, mais n’a pas précisé de quoi il s’agirait.

Le concert de ce soir à Birmingham et le concert de Manchester du 30 mai se dérouleront toujours comme prévu, selon le message.