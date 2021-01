Nicki Minaj a finalement donné à The Barbz ce qu’ils voulaient vraiment.

La nouvelle maman s’est rendue sur Twitter le mercredi 30 décembre pour répondre aux questions des fans sur son fils nouveau-né.

Un adepte a demandé si le petit garçon – dont le nom n’est pas encore connu mais s’appelle affectueusement « Papa Bear » – a beaucoup donné de coups de pied pendant la grossesse du rappeur. «Il me frappait si fort tous les soirs à la même heure si je ne me levais pas et ne marchais pas avec lui,» elle a répondu. «Il avait une pleine personnalité dans mon ventre et savait comment réussir. C’était tellement intrigant pour moi. Il fait la même chose maintenant.

Les adeptes étaient également curieux de connaître son processus de travail. La femme de 38 ans est entrée dans les détails sur le moment où son eau a éclaté au cours de laquelle elle a éludé le fait que son mari d’un an, Kenneth Petit, n’était pas le plus calme de la situation.

« Oui. J’étais nu, » Nicki a écrit. «Je viens de sortir de la douche et je lui ai demandé de me frotter le dos. Dès que j’ai commencé à me diriger vers lui dans le lit, j’ai juste senti l’eau commencer à sortir. J’étais étrangement calme et j’ai dit tranquillement ‘omg, je suis sur le point d’être en travail ‘Il avait très peur et je riais de lui. »