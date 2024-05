Nicki Minaj retransmet en direct sa propre arrestation pour drogue à Amsterdam

Le concert de Nicki Minaj à Manchester, en Angleterre, a été reporté après son arrestation à Amsterdam pour possession de marijuana.

« Malgré tous les efforts de Nicki pour explorer toutes les voies possibles pour que le spectacle de ce soir ait lieu, les événements d’aujourd’hui ont rendu cela impossible. Nous sommes profondément déçus par les désagréments que cela a causés », a déclaré Live Nation dans un communiqué. Le concert initialement prévu samedi soir sera reporté.

Minaj a été détenu pendant des heures par la police néerlandaise à l’aéroport Schiphol d’Amsterdam, soupçonné de transporter des drogues douces, a indiqué la police, avant d’être finalement relâché et condamné à une amende. Actualités NBC signalé.

Mais avant sa libération, la rappeuse et chanteuse a retransmis en direct toute cette épreuve sur ses réseaux sociaux.

Site de potins sur les célébrités La salle d’ombre et d’autres utilisateurs de médias sociaux ont partagé des images du propre compte Instagram de la lauréate d’un Grammy, âgée de 41 ans, où elle a enregistré un policier néerlandais lui disant de monter dans un véhicule de police parce que « vous transportez de la drogue ».

La chanteuse à succès « Super Bass », qui est au milieu de sa tournée mondiale Pink Friday 2, a nié tout acte répréhensible.

« Je ne transporte pas de drogue… Je n’entre pas là-dedans. J’ai besoin d’un avocat présent. J’ai besoin d’un avocat présent maintenant », dit Minaj au flic lors d’une apparente rencontre à l’aéroport, avant de demander l’adresse du commissariat de police.

L’agent lui dit que la station est à cinq minutes et lui explique comment elle se rendra à son « prochain spectacle » s’ils résolvent le problème « très rapidement ».

En autre agrafele flic dit à Minaj d’arrêter de le filmer.

Minaj a également partagé des images d’elle-même samedi matin parler avec un homme qui semble être un responsable d’une compagnie aérienne depuis l’intérieur du fourgon de police.

« Le policier m’a dit que nous devions décharger tous les bagages et fouiller tous vos bagages. Je suis vraiment désolé de dire cela », lui dit le responsable.

« Mais n’est-ce pas ce que tu comptais faire dès le départ ? » » demande Minaj. « Pourquoi ne l’avez-vous pas fouillé avant qu’il ne parte dans l’avion ? »

«Ils ont juste effectué une vérification rapide et aléatoire. Mais maintenant, ils veulent l’ouvrir… »

« Pourquoi? »

« D’abord parce que vous l’avez filmé », ajoute le fonctionnaire à propos du flic. « Il ne croit pas que vous n’ayez pas plus avec vous que ce que vous dites. »

Dans un autre enregistrement Depuis la camionnette, Minaj mentionne que les autorités ont confisqué des « pré-rouleaux » dans des « sacs qu’ils n’étaient pas autorisés à emporter ».

« Et après que la sécurité ait dit, oh, ces pré-rolls sont les siens », ajoute Minaj. « Ils me disent que je dois me rendre au commissariat de police. »

Minaj a continué à tweeter à propos de l’épisode. « Ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour ESSAYER d’arrêter cette tournée », a-t-elle écrit plus tôt dans la journée.

Minaj a même suggéré que d’anciens confidents l’aient piégée.

«Ils sont payés beaucoup d’argent pour essayer de saboter ma tournée, car tellement de gens sont furieux que ce soit un tel succès et ils ne peuvent pas me bouffer. Ils ont été surpris en train de voler de l’argent sur mes voyages/jets. S’est fait virer. Je suis devenu fou. Etc. », a-t-elle posté.

«Ils essaient de me faire réserver un autre jet à chaque fois. Tout cela parce que j’ai viré un gestionnaire dont j’ai découvert pendant des années qu’il ajoutait 30 à 50 000 $ sur mon jet et l’empochait. J’ai récemment viré un directeur de tournée qui faisait la même chose et j’étais furieux qu’il ait eu le coup de pied. Leur objectif est de me mettre en retard et d’empocher 40 000 $.

Dans un autre article, elle a utilisé un emoji ironique : « En fait, c’est Amsterdam, où l’herbe est légale. »

Le site Internet du Département d’État américain sur les voyages indique : « Malgré les idées fausses répandues, la marijuana et le haschich sont des substances contrôlées aux Pays-Bas et, bien qu’ils ne soient pas appliqués dans des zones touristiques définies, leur possession est un crime passible d’une amende. »

« Il est illégal d’introduire ou de sortir des Pays-Bas toute substance contrôlée, telle que la marijuana. »

Minaj a continué à raconter la saga tout au long de samedi, faire un suivi avec« Maintenant, ils ont dit qu’ils avaient trouvé de l’herbe et qu’un autre groupe de personnes devait venir ici pour peser les pré-rouleaux. »

« Gardez à l’esprit qu’ils ont pris mes bagages sans mon consentement. Ma sécurité leur a déjà dit que ces pré-rolls lui appartenaient. Oh ouais et le pilote veut que je supprime mon message Instagram.

La polémique a donné naissance à un hashtag viral sur X : #FreeNicki.

« Elle nous a raconté les conneries louches qui se sont produites avec le jet et les personnes qu’elle a licenciées », a écrit un fan. «Je n’ai aucun doute que quelqu’un l’a piégée. Je serai inquiet jusqu’au moment où nous vérifierons sa sécurité. #FREENICKI.

Un autre compte de fan a tweeté : « Ils s’en foutent de la façon dont cette merde peut affecter une personne mentalement, physiquement et émotionnellement. »

«Je n’envoie que de l’amour et de l’énergie positive à la reine. Prier pour sa sécurité. #FREENICKI.»