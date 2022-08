Nicki Minaj répond aux allégations d’un “ancien assistant” mécontent

Nicki Minaj met fin à certaines allégations accablantes faites par un compte Instagram prétendant être son ancien assistant.

Le natif du Queens était un sujet tendance sur Twitter lundi à la suite d’allégations faites par un ancien employé supposément mécontent, qui a publié des informations sur Nicki, sa relation et sa carrière.

Le compte, qui s’appelle Kate Miller, a mis en ligne près de 50 messages menaçant de révéler plusieurs secrets sur le rappeur.

Le compte de Kate Miller a ensuite calomnié Minaj, alléguant que Nicki doit à l’IRS 173 millions de dollars d’impôts impayés; qu’elle a payé sa chanson “Freaky Girl” pour figurer dans les palmarès ; et que Nicki et son mari Kenneth Petty ont nommé leur fils Amadeus Cyril Petty, malgré leur décision de ne pas révéler son nom de naissance au public.

Après quelques heures de tendance sur Twitter et certaines personnes savourant le drame, Nicki Minaj elle-même est allée sur Instagram en direct pour nier toutes les allégations. Son explication à ces affirmations ? Elle a dit que toute une base de fans essayait de “se débarrasser” d’elle, riant à l’idée que son “assistante” essaie de l’exposer en ligne.

“Tous les jours, j’apprends que vous devenez tous plus stupides et plus stupides. L’autre jour, j’étais sur Twitter et j’ai vu toute cette base de fans, b *** h. Ils ont annoté toute une feuille de calcul en disant “C’est ce qu’on va faire pour se débarrasser enfin de Nicki”. Et ils disaient toutes sortes de conneries et j’étais juste comme woah c’est triste, n’est-ce pas.