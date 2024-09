Nicki Minaj rend hommage à Eve après une confession « révolutionnaire »

Nicki Minaj a rendu hommage à Eve après que la pionnière du rap féminin ait admis se sentir mal à l’aise à l’idée de les voir jouer dans Barbershop : La prochaine coupe ensemble.

Elle écrit sur leur temps passé ensemble sur le plateau dans ses prochains mémoires Qui est cette fille ? (sorti le 26 septembre), Eve a révélé qu’elle avait commencé une thérapie pour combattre ses insécurités après avoir appris que Nicki apparaîtrait dans le film, mais toutes les émotions négatives se sont rapidement évaporées après avoir passé du temps avec la star de Young Money.

« J’ai vécu ce qui arrive quand les femmes projettent leurs propres insécurités sur d’autres femmes », explique Eve dans le livre. « Cela s’est produit au début de ma carrière et s’est poursuivi par vagues à mesure que ma renommée grandissait. Je n’allais pas être cette femme pour quelqu’un d’autre, mais pour y parvenir, j’ai dû me préparer physiquement et mentalement.

« Nicki et moi étions en bonne forme sur le plateau. Nous nous entendions bien et avons tourné nos scènes ensemble sans problème. Ce n’était pas du tout ce à quoi je m’attendais, mais encore une fois, je suis reconnaissante de m’être préparée à cela. »

Elle ajoute : « Je la voyais écrire des chansons dans son bus entre deux prises, se dépêcher de quitter le plateau pour aller à des concerts le week-end, puis revenir directement sur le plateau pour ces tournages de 12 à 16 heures, tout en essayant de maintenir sa vie personnelle et sa relation. C’est à ce moment-là que je ne l’enviais plus, et j’avais envie de la serrer dans mes bras. »

« Je pensais que j’allais lui en vouloir, mais en fait, je n’éprouvais que de la compassion. Je me souviens d’avoir été cette personne, cette fille qui avait l’impression de devoir tout faire. Cette fille qui était obligée de tout faire parce que tous les regards étaient braqués sur elle. Au lieu de me sentir en insécurité en présence de Nicki, j’ai commencé à sympathiser avec elle. »

Après avoir eu vent des commentaires honnêtes d’Eve, Nicki Minaj a rendu la pareille en écrivant un long hommage à la légende de « Let Me Blow Ya Mind » sur X (anciennement Twitter).

« Chère Eve, les différentes choses que tu as partagées récemment sont révolutionnaires (à mon avis) pour de nombreuses raisons », a-t-elle commencé. « Tout d’abord, merci. Le niveau de grâce, le niveau de maturité émotionnelle et spirituelle qu’il faut pour être aussi vulnérable et transparent est un signe de VRAIE paix, de bonheur, d’épanouissement et de maîtrise de soi. L’introspection à son apogée. Je dis toujours que je pense que la responsabilité est le trait le plus sexy qu’une personne puisse avoir. »

Elle a continué : « J’étais l’une des jeunes de New York qui regardaient Ruff Ryderz à la télévision. Je me souviens très bien de la façon dont tu as pris le jeu d’assaut, et de la façon dont certaines personnes ne pouvaient pas cacher leurs insécurités. Même si c’est passé sous silence maintenant, je me souviens que tu as géré la situation avec grâce, mais aussi avec une bonne dose de TALENT et de charisme sans complexe. Tu as plané, plané. De la musique classique avec l’équipe la plus malade, sur GRAND ÉCRAN. Et tu as fait en sorte que ça paraisse facile, aussi. Une créatrice de tendances. La coupe courte blonde d’Eve, les tatouages ​​d’empreintes de pattes d’Eve sur la poitrine…

« J’étais tellement nerveuse en arrivant sur le plateau de tournage tous les jours. Tu avais l’air d’une professionnelle et j’admirais tellement ça. Merci d’avoir essayé de ne pas me faire ce qu’on t’a fait. Les femmes ressentent tellement de pression pour être en compétition et c’est dommage parce que nous avons généralement beaucoup de points communs et que nous pourrions vraiment bénéficier les unes des autres en tant qu’êtres humains. Nous partageons toutes tellement d’expériences en tant qu’artistes, épouses, mères, hauts et bas, anxiété, etc. »

Nicki a terminé son message en disant : « Félicitations pour votre nouveau livre ainsi que pour toutes vos nombreuses réalisations dans

Hip-hop, cinéma et télévision. PS : tu es TOUJOURS tellement jolie.