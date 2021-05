Nicki Minaj réédite ‘Beam Me Up Scotty’ avec de nouvelles chansons

Nicki Minaj est de retour et elle rend les vendredis un peu plus roses en « Seeing Green ».

Après avoir fait exploser Internet avec un tease lundi, la chanteuse a réédité vendredi sa mixtape 2009 « Beam Me Up Scotty » sur les services de streaming et a ajouté trois nouvelles pistes au projet original. Avant de laisser tomber la nouvelle musique, le rappeur « Itty Bitty Piggy » est allé sur Instagram en direct pour célébrer.

« Je savais que si je sortais juste la mixtape sans rien mettre de nouveau, je savais que vous me blâmeriez le (juron) », a déclaré Minaj.

Les nouveaux ajouts de la mixtape incluent « Fractions », un remix de « Crocodile Teeth » avec Skillibeng et un retour à l’équipe de Young Money « Seeing Green » qui comprend Lil Wayne et Drake.

« Fractions » ramène le « méchant » de Minaj qui rappe après ce qu’elle a décrit comme un « blocage de l’écrivain » sur Instagram. Elle passe toute la durée de la chanson à cracher des mesures sans aucune interruption d’un refrain: « Je suis sur le point de leur donner cette traction, leur envoyer une distraction / Alors je vais les aligner comme des fractions / J’ai fait une pause, je les laisse vivre , regarde tout ‘je mange’ / Mais ces (jurons) vont être fous une fois que j’appelle cette réunion »

Drake a fait une apparition surprise à l’annonce de Minaj et a parlé de la chanson « Seeing Green » que le chanteur de « Scary Hours » a envoyée à Minaj.

« Cela ne vous convenait pas de ne pas y être », a déclaré Drake à Minaj. « C’était amusant dans l’autre sens mais c’est épique comme ça. »

Minaj a également annoncé qu’elle aurait un album en route.

Plus tôt cette semaine, Minaj est retournée sur les réseaux sociaux après une pause de plusieurs mois laissant entendre que quelque chose allait arriver. « VENDREDI 🤞🏽 », elle a légendé le message à côté de deux photos d’elle-même posant dans des Crocs rose vif, entourée de Chanel et tenant deux oreillers en forme de cœur sur son corps.

Son message a amené les fans à espérer de la nouvelle musique et des célébrités sont intervenues.

« LETS GOOOOOO », a répondu Kehlani au tweet.

« Vous avez manqué ma soeur », a écrit Keke Palmer.

La rappeuse « Super Bass » n’a pas sorti de nouvel album depuis « Queen » de 2018 et son dernier single était « MEGATRON », qui est arrivé en juin 2019. Le premier album studio du rappeur « Pink Friday » est sorti en 2010 et a triplé platine.

En septembre 2019, Minaj a choqué les fans lorsqu’elle a annoncé qu’elle s’éloignait de la musique. «J’ai décidé de prendre ma retraite et d’avoir ma famille», a-t-elle écrit sur Twitter.

Plus tard, elle est revenue sur ses commentaires dans une interview avec Billboard.

«J’adore la musique et interagir avec les fans, donc je ne vois pas vraiment m’enlever complètement. Mais je veux être ouverte à d’autres possibilités dans ma vie», a-t-elle déclaré trois mois après son annonce initiale. « Je pense qu’il est important de devenir une femme en dehors de la loupe. Je dois m’assurer que je suis bien équilibrée en tant qu’être humain. »

La star de 38 ans agrandit sa famille.

Le 30 septembre 2020, elle et son mari Kenneth Petty ont accueilli leur premier enfant ensemble, un petit garçon. Le couple n’a pas partagé le nom de leur fils, mais Minaj a publié quelques photos adorables plus tôt cette année.

«Devenir maman est de loin le travail le plus épanouissant que j’aie jamais exercé», écrit-elle à côté des photos. « Envoi d’amour à toutes les mères de super-héros. De gros câlins à toutes les femmes qui ont été enceintes pendant cette période difficile. »

La nouvelle maman a annoncé sa grossesse en juillet avec une série de photos de ventre en bikini. « Amour. Mariage. Landau. Débordant d’excitation et de gratitude », a-t-elle écrit.

Minaj et Petty se sont mariés en octobre 2019 après près d’un an de fréquentation. Leur relation a fait des vagues après la découverte des antécédents criminels de Petty. Petty est une délinquante sexuelle de niveau 2 inscrite au registre des délinquants sexuels de l’État de New York.

Contribution: Gary Dinges, Rasha Ali, Sara Moniuszko, Charles Trepany