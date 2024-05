Nicki Minaj partage une mise à jour après la diffusion en direct de son arrestation à Amsterdam : « Je demanderai aux avocats et à DIEU de s’en charger à partir d’ici »

{{#rendered}} {{/rendered}}

Nicki Minaj informe ses fans suite à son apparente arrestation à Amsterdam.

Samedi, les autorités de l’aéroport d’Amsterdam ont tenté d’arrêter Minaj pour possession de drogue, selon la vidéo Instagram Live de la chanteuse « Super Bass » qu’elle a enregistrée lors de la rencontre.

Sur X, Minaj a remercié « tous ceux qui ont prié pour moi aujourd’hui. Que Dieu vous couvre ainsi que tout ce qui est connecté à vous. Puissiez-vous être béni au-delà de votre imagination. »

Elle a poursuivi en expliquant qu’elle venait d’arriver à son hôtel à Manchester, en Angleterre, où elle devait se produire ce soir-là dans le cadre de sa tournée mondiale Pink Friday 2.

LE RAPPEUR NICKI MINAJ FILME SA PROPRE ARRESTATION À AMSTERDAM

« Après être restée dans une cellule de prison pendant 5 à 6 heures, mon avion n’a toujours pas décollé avant 20 minutes après mon embarquement », a déclaré Minaj, soulignant que son vol ne durait que 50 minutes.

Cependant, elle a raté son spectacle, bien qu’elle ait déclaré: « Le bâtiment était prêt à fonctionner après 23 heures. Je leur en suis très reconnaissante. »

« Alors ils ont réussi leur plan de ne pas me laisser monter sur scène ce soir. J’ai réussi à aller au fond des choses en les enregistrant et en publiant tout en temps réel. J’ai tellement de preuves vidéo. Vous ne le croiriez pas si je vous le dis, je demanderai aux avocats et à DIEU de s’en charger à partir d’ici », a-t-elle déclaré.

Minaj a déclaré aux fans : « S’il vous plaît, s’il vous plaît, acceptez mes excuses les plus profondes et les plus sincères. Ils savaient certainement exactement comment me faire du mal aujourd’hui, mais cela aussi passera », et a promis de reprogrammer le spectacle avec « un bonus supplémentaire » pour les détenteurs de billets de la représentation annulée.

Le lieu à Manchester, Coopération en direct, a partagé une déclaration sur X à propos de l’émission manquée de Minaj, écrivant : « Malgré les meilleurs efforts de Nicki pour explorer toutes les voies possibles pour que l’émission de ce soir ait lieu, les événements d’aujourd’hui ont rendu cela impossible. Nous sommes déçus par les désagréments que cela a causés », ajoutant des informations seraient bientôt disponibles sur une représentation reportée.

« Ils ont fait ça encore et encore et encore et encore et encore et encore et j’ai tellement essayé de ne pas en discuter parce que vous méritez juste d’avoir les bonnes choses. Je déteste vous impliquer dans tout ce qui est » « T à des fins de divertissement uniquement », a écrit Minaj, semblant faire référence aux autorités.

Les représentants de la police de Minaj et d’Amsterdam n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Samedi, Minaj a enregistré un Instagram Live de son apparente détention, dans lequel un responsable néerlandais est entendu dire que Minaj est arrêtée pour « transport de drogue ».

Le Maréchaussée royale des Pays-Bas a partagé un message sur X au moment de son arrestation, déclarant : « Nous venons de libérer une Américaine de 41 ans que nous avons arrêtée cet après-midi à Schiphol parce qu’elle était soupçonnée d’exporter des drogues douces. Après consultation avec le ministère public, le suspect a été condamnée à une amende et peut continuer son voyage. »

Minaj, dont le nom légal est Onika Tanya Maraj-Petty, a reçu l’ordre de monter dans leur véhicule pour pouvoir être transportée au poste de police et a d’abord refusé en disant : « Je n’entre pas là-dedans. J’ai besoin d’un avocat présent. » et a exprimé son inquiétude de manquer son spectacle à Manchester.

Elle a fini par monter dans le véhicule et on a entendu un fonctionnaire lui dire qu’il « essaierait d’obtenir [her] là-bas » dès que possible.

Après la fin de la vidéo en direct, Minaj en a partagé une autre vidéo sur Instagram d’une conversation avec un homme l’informant que ses sacs devaient être fouillés.

Le responsable a déclaré à Minaj qu’ils avaient effectué une « vérification rapide et aléatoire » avant que ses bagages ne montent à bord de son avion privé, mais parce qu’elle avait « filmé » l’officier, ils voulaient faire une fouille plus approfondie.

Elle a posté sur X, disant « maintenant, ils ont dit qu’ils avaient trouvé de l’herbe et qu’un autre groupe de personnes devait venir ici pour peser les pré-rouleaux », ajoutant : « Gardez à l’esprit qu’ils ont pris mes sacs sans consentement. Ma sécurité les a déjà informés. ces pré-rolls lui appartiennent. Oh oui et le pilote veut que je supprime mon message Instagram.

Janelle Ash de Fox News Digital a contribué à ce rapport.