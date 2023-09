Nicki Minaj nie les allégations de consommation de drogue sur Queen Radio

Nicki Minaj est tendance alors que les fans pensent qu’elle participe à des bonbons pour le nez après son comportement particulier dans le dernier épisode de Reine Radio.

Plus tôt cette semaine, l’homme de 40 ans annoncé, « Demain Reine Radio en sera un pour les livres. Je vais dévoiler beaucoup de secrets qui doivent être dévoilés.

Les fans espéraient que ce commentaire énigmatique signifiait qu’elle aborderait le drame industriel, familial et juridique en cours. Comme BOSSIP l’a précédemment rapporté, le mari de Nicki, Kenneth Petty, s’est retrouvé dans son conflit en cours avec sa rivale du rap Cardi B. Lui et ses amis ont menacé la star de « Bongos » et son mari Offset sur Instagram Live. La cascade mal planifiée a ramené le Petty dans un moniteur de cheville et en résidence surveillée.

Bien que Nicki soit connue pour son «extraness», les fans disent qu’un peu de coca a peut-être été saupoudré sur sa personnalité ce soir-là.

Un utilisateur de X a tweeté : « C’est officiel, Nicki Minaj se drogue… ce n’est pas une putain de façon pour cette dame d’agir comme ça. »

Une autre a contredit son opinion : « Il n’y a rien de mal avec Nicki Minaj, et j’aimerais que vous arrêtiez tous de lui pousser la « toxicomanie » mdr. C’est une artiste. Elle donne aux filles ce qu’elles veulent. S’il vous plaît mdr. Que vous l’aimiez ou non, vous faites partie de l’agenda, et elle est d’accord avec ça.

L’artiste de Trinité-et-Tobago a apparemment répondu aux accusations dans un message sur son InstaStory.

« Ils veulent tellement que tu sois en colère que quand tu [are] heureux, ils s’amusent, ils disent quelque chose [is] mal avec toi. Quand je les vois dire que je sais que je me suis mis sous cette peau sale », a écrit Minaj. « Un millionnaire qui plaisante. C’est tout ce que c’est, bouh.

Les rumeurs selon lesquelles Minaj aurait rendez-vous avec de la coke ne sont pas nouvelles.

Sur la chanson « ShEther », Remy Ma a déduit que son ennemi juré avait non seulement trompé son homme avec l’animateur de radio Hot 97, Ebro, mais qu’il « reniflait les pistes de ski ».

Un autre adversaire de Nicki, le rappeur Latto, lui a fait de l’ombre sur le morceau « It’s Givin » lorsqu’elle a rappé les paroles « ça donne de la coke ».

La chanteuse de « Barbie World » a nié en 2021 avoir consommé de la cocaïne : « Je ne sais pas si c’est juste moi, mais je ne serais pas gênée par les putains de drogues que j’ai consommées », a-t-elle déclaré. «C’est pourquoi je parle des putains de drogues que je prends dans ma putain de musique. Je l’ai toujours fait, je le ferai toujours. Si je m’en vais, je m’en vais, mon enfant. « Mais je veux que ce soit clair, alors ouvrez les oreilles de tout le monde, nettoyez-les. Je n’ai jamais, jamais de ma vie les mains posées sur Jésus-Christ – et vous savez tous ce que je ressens pour mon Seigneur et sauveur – jamais de ma vie, jamais, pas même une seule fois reniflé de la coca. Jamais. »

La gagnante d’un Grammy a admis qu’elle avait des amis célèbres qui se livrent à des comportements de cokehead, mais ce n’est tout simplement pas son truc.

« J’ai beaucoup d’amis ou de connaissances dans l’industrie qui font de la coke », a déclaré le rappeur « Beam Me Up Scotty ». « Je ne les juge pas pour cela, mais je ne l’ai jamais essayé, je ne l’ai jamais voulu, je ne le leur ai jamais demandé. » Elle a ajouté : « Surtout dans le monde de la mode, c’est si courant et normal, mais oui… C’est le problème, quand les gens mentaient à mon sujet, je n’avais jamais l’habitude de blanchir mon nom et il y avait quelqu’un qui a fait un grand pas et a raconté ce mensonge. aux gens et je n’en ai jamais parlé parce que je pensais que c’était trop ridicule à l’époque pour en parler, mais quelque chose me l’a dit maintenant.

Nicki a dit qu’elle pourrait sortir « Pills & Potions », mais vous n’attraperez jamais The Queen faire la queue pour aller aux toilettes.

Qu’en pensez-vous ? Nicki Minaj « donnait-elle de la coke » dans les clips ou était-elle simplement « extra » comme d’habitude ?