Nicki Minaj incarne Barbie en rose de la tête aux pieds aux MTV VMA

Nicki Minaj a été la grande gagnante des MTV Video Music Awards 2022, remportant le très convoité Vanguard Award.

Le rappeur “Monster” est monté sur scène aux MTV Video Music Awards 2022 pour accepter le prix Vanguard, vêtu d’une tenue rose à la Barbie et les cheveux assortis. Dans son discours d’acceptation, elle a remercié de nombreuses personnes qui l’ont influencée tout au long de sa carrière, abandonnant de grands noms comme Whitney Houston et Michael Jackson et ouvrant une conversation sur la santé mentale.

“J’ai écrit cela, je ne sais pas pourquoi, mais c’est ce que j’avais en tête de dire, j’aimerais que Whitney Houston et Michael Jackson soient là”, a déclaré Minaj à la foule en direct. « J’aimerais que les gens comprennent ce qu’ils veulent dire et ce qu’ils vivent. Je souhaite que les gens prennent la santé mentale au sérieux, même pour les personnes qui, selon vous, ont une vie parfaite. J’aurais aimé que Pop Smoke and Juice WRLD et Nipsey Hussle soient là.

Au cours de sa performance medley, Minaj nous a donné des interprétations de certains de ses tubes les plus appréciés, notamment “Roman’s Revenge”, “Bees in the Trap”, “Chun-Li”, “Moment 4 Life”, “Super Bass” et “Anaconda”.

Ailleurs dans son discours, Nicki a également remercié certaines des “personnes clés” qui l’ont inspirée, notamment Lil Wayne, Foxy Brown, Lauryn Hill, Jay-Z, Slick Rick et Doug E. Fresh. Elle a également mentionné des personnes de l’industrie de la musique qui lui ont donné “d’énormes opportunités” comme Kanye West, Beyoncé, Madonna, Mariah Carey, Eminem, Britney Spears, Rihanna et Drake.

“À tous les artistes, producteurs et écrivains qui ont contribué à l’un de mes projets, ainsi qu’à toutes les personnes qui me permettent de figurer sur leur travail… et je veux que vous sachiez que j’apprécie chacun d’entre vous, je ne Je ne prends pas ça pour acquis », s’est-elle exclamée. “Merci de m’avoir donné l’occasion de montrer mes compétences.”

Découvrez son discours d’acceptation complet ci-dessous et sa performance ci-dessus.