Nicki Minaj enregistre son arrestation, accusée par la police de « transport de drogue »

Nicki Minaj s’est retrouvée en difficulté judiciaire.

La rappeuse de 41 ans a été filmée en train d’être arrêtée par des policiers aux Pays-Bas alors qu’elle était accusée de « transport de drogue » le samedi 25 mai.

Dans une vidéo Instagram Live capturée et publiée sur X (anciennement Twitter) Selon un compte de fan de Minaj, on pouvait entendre des policiers dire à Minaj qu’elle était « en état d’arrestation » pour « transport de drogue », avant de lui demander de monter dans une camionnette pour se rendre au commissariat de police.

Après avoir nié les allégations et demandé à plusieurs reprises un avocat, Minaj (née Onika Tanya Maraj-Petty) est ensuite montée dans une camionnette dans ce qui semblait être un aéroport.

Un porte-parole de la police aux Pays-Bas a déclaré Actualités NBC qu’ils « ont arrêté une Américaine de 41 ans à l’aéroport de Schiphol pour possession de drogues douces ».

Un représentant de Minaj et de la police d’Amsterdam n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de PEOPLE.

Minaj était en route pour Manchester, en Angleterre, pour un spectacle faisant partie de sa tournée mondiale Pink Friday 2 lorsqu’elle a filmé l’incident.

Dans une deuxième vidéo postée sur elle InstagramMinaj a parlé derrière la caméra à un homme en costume, qui lui a dit que les policiers voulaient à nouveau récupérer ses bagages « parce que vous aviez filmé [the police officer] ».

« … Il ne croit pas que vous n’ayez pas plus sur vous que ce que vous avez dit », a ajouté l’homme.

Nicki Minaj au Met Gala 2024 : « Sleeping Beauties : Reawakening Fashion » qui s’est tenu au Metropolitan Museum of Art.

Dans une série de messages sur XMinaj a écrit que l’arrestation était une tentative de « saboter ma tournée ».

« Ils sont payés beaucoup d’argent pour essayer de saboter ma tournée, car tellement de gens sont furieux que ce soit un tel succès et ils ne peuvent pas me manger. Ils ont été surpris en train de voler de l’argent dans mes voyages/avions. Ils ont été virés. fou, etc. », a-t-elle déclaré.

Nicki Minaj se produit sur scène lors des MTV Video Music Awards 2023.

Elle a également écrit sur X que ses bagages avaient été pris sans son consentement et que le plan était prétendument de la retarder pour qu’elle rate son spectacle.

Minaj a déclaré dans un autre message que son équipe de sécurité avait déclaré aux responsables qu’elle avait des pré-rouleaux de marijuana dans son sac.

On ne sait pas actuellement si Minaj a été accusé d’un crime.