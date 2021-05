Nicki Minaj écrit sur la mort de son père: une «  perte dévastatrice  »

Nicki Minaj brise pour la première fois son silence sur la mort de son père, Robert Maraj.

Maraj traversait la rue à Long Island lorsqu’il a été heurté par un véhicule qui a fui les lieux en février. Il a été emmené dans un hôpital local dans un état critique et déclaré mort le lendemain, selon le représentant de Minaj, Joseph Carozza.

Malgré l’écriture, elle n’était pas encore prête à « discuter du décès » de son père, la rappeuse, née Onika Tanya Maraj, a rompu son silence dans un message personnel sur son site Internet.

« Je peux dire que cela a été la perte la plus dévastatrice de ma vie. Je me surprends à vouloir l’appeler tout le temps. Plus encore maintenant qu’il est parti », a écrit Minaj. « Que son âme repose au paradis. Il était très aimé et nous manquera beaucoup. »

Quelques jours plus tard, après le délit de fuite, la police du comté de Nassau a arrêté un homme de 70 ans nommé Charles Polevich en relation avec la mort de Maraj. Polevich a été accusé d’avoir quitté les lieux d’un accident et d’avoir falsifié des preuves après avoir garé son break Volvo de 1992 dans un garage détaché après l’accident pour le cacher.

Suite:Le père de Nicki Minaj, Robert Maraj, 64 ans, tué dans un délit de fuite

«Il était absolument conscient de ce qui s’était passé», a déclaré le détective de la police du comté de Nassau, Steven Fitzpatrick, lors d’une conférence de presse. « Il est sorti de la voiture et il a regardé le défunt, est monté dans sa voiture et a pris la décision consciente de partir au lieu de composer le 911. »

La mère de Minaj, Carol Maraj, a déposé une plainte de 150 millions de dollars contre le chauffeur devant la Cour suprême de l’État de New York, selon une déclaration partagée par les comptes de médias sociaux vérifiés de Ben Crump Law.

« Le comportement de Polevich était criminel, lâche et immoral. Nous le tiendrons responsable de ses actions imprudentes qui ont conduit à la mort de Robert Maraj », a écrit Crump.

Suite:La mère de Nicki Minaj dépose un procès de 150 millions de dollars pour la mort par délit de fuite de son père

L’avocat de Polevich, Marc C. Gann de Collins, Gann, McCloskey & Barry PLLC, a partagé une déclaration avec USA TODAY au nom de son client.

<< M. Polevich a exprimé son empathie et ses condoléances à la famille Maraj. Bien que l'action civile ne soit pas inattendue, les poursuites pénales en cours contre M. Polevich n'ont aucune incidence sur l'affaire civile. Il reste à déterminer s'il y a eu négligence. dans l'accident ou les degrés de toute négligence », dit le communiqué.« J'ajouterai que le montant exigé est pour le moins choquant et je ne pense pas qu'il soit en aucune façon raisonnable.