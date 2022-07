Nicki Minaj Documentaire

Nicki Minaj a publié une bande-annonce pour ses docuseries en 6 parties dans lesquelles les Barbz font la danse du Saint-Esprit dans leurs escarpins roses.

La rappeuse « Freaky Girl » a partagé le clip de deux minutes via Twitter, où elle a écrit ; “Bientôt disponible!!!! Le #NickiDocumentary dont vous ne saviez pas avoir besoin. Je vous aime tellement.”

Le teaser commence par un B-Roll de la ligne d’horizon de la Big Apple et une rame de métro qui passe rapidement. Il passe ensuite à une jeune Nicki rappant devant un mur recouvert de graffitis avant le début de la narration; “Vous n’avez pas de manuel sur la façon d’être un rappeur célèbre.”

Dans des interviews récentes, comme celle de Joe Budden, “Une conversation avec Nick Minaj”, elle a partagé davantage sur les difficultés auxquelles elle a été confrontée alors que sa carrière commençait à propulser. Elle a discuté de la chirurgie plastique, de la maternité, de l’arène du rap féminin et de la manipulation des cartes.

On ne peut que supposer qu’elle en dira plus sur ces sujets dans le documentaire.

Le teaser a également mis en lumière des moments monumentaux de la vie de Minaj et elle révèle qu’elle était plus intrépide au début de sa carrière, “Je pense que la femme à l’époque, elle n’avait pas peur d’échouer. Les rappeuses n’étaient pas vraiment dans les charts à l’époque.

Elle poursuit en disant;

« Je pense que nous n’obtenons tout simplement pas le respect que les hommes ont. Vous avez constamment l’impression de faire quelque chose de mal, et donc vous arrêtez de faire des règles. Cette industrie n’est tout simplement pas un lieu d’amour et de soutien. Il fait semblant parfois, mais ce n’est tout simplement pas le cas.

Sur Instagram, elle a taquiné le documentaire en déclarant;

« J’ai mis du temps à parfaire cette œuvre très intimiste, délicate, électrisante, inspirante. Alors que je décide d’une maison pour ce projet, je ne peux m’empêcher de réfléchir à ce que j’inclus dans ce document. « Certaines choses sont si personnelles que c’est effrayant. C’est comme RIEN que vous avez vu auparavant et j’ai besoin qu’il soit manipulé avec soin. Je vous aime tellement. Merci pour le soutien continu.”

Les mots de Nicki ont définitivement suscité l’intérêt des fans et ils partagent leurs réactions sur les réseaux sociaux.

Les Barbz réagissent à la bande-annonce du documentaire de Nicki Minaj

Maintenant, j’espère qu’elle ne fait pas le plein. Vous savez comment font ces célébrités. Ils donneront l’impression qu’ils dévoileront tellement de leur vie personnelle qu’ils se sentiront « nus » et hésiteront à ce que le public les voie sous une forme aussi brute – alors qu’en réalité, ils ne font que partager du jamais vu auparavant. -vu des photos de leur enfance et des images à l’intérieur de leurs maisons en train de traîner tranquillement avec leur famille.

C’est cool et tout, mais je veux en savoir plus sur les choses qui sont arrivées à Nicki dans les coulisses de l’industrie. À quel genre d’irrespect a-t-elle été confrontée ? Comment a-t-elle appris à naviguer dans le rap game masculin ? A-t-elle déjà été cliniquement déprimée et comment s’en est-elle sortie ? Je veux aussi voir sa carrière relatée et des détails sur sa vie avant qu’elle ne fréquente la Fiorello H. LaGuardia School of Performing Arts à l’adolescence.

De nombreux stans espèrent que la rappeuse “Chun-Li” abordera la relation volatile qu’elle a eue avec Cardi B. et ce qui a initialement déclenché la tension, mais nous ne devrions probablement pas retenir notre souffle.

Regarderez-VOUS le nouveau documentaire de Nicki ? Il n’y a pas de date de sortie officielle, mais comme l’a dit Nicki, cela “arrive plus tôt que vous ne le pensez”.