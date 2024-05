Nicki Minaj détenue à Amsterdam au milieu de la tournée mondiale Pink Friday 2

Rodin Eckenroth/WireImage

Nicki Minaj aurait été arrêtée à Amsterdam samedi 25 mai alors qu’elle se rendait à un concert au Royaume-Uni.

Le rappeur « Super Bass » a capturé l’incident dans une vidéo Instagram Live qui a été publiée plus tard. republié par ses fans sur les réseaux sociaux. Dans le clip, on entend un responsable d’Amsterdam dire qu’il souhaite arrêter Minaj pour « transport de drogue », malgré ses affirmations selon lesquelles elle ne détenait aucune contrebande.

«Je n’entre pas là-dedans. J’ai besoin d’un avocat », répond Minaj, 41 ans, aux autorités, qui lui demandent à plusieurs reprises de monter dans un véhicule et d’arrêter l’enregistrement.

Minaj devait se produire au Co-Op Live de Manchester samedi soir dans le cadre de sa tournée Pink Friday 2. Dans la vidéo, on entend un autre officier faire référence au concert, affirmant que les responsables « essaieraient d’obtenir [her] là » dès que possible.

« Oh, donc je suis en état d’arrestation ? » » demande-t-elle alors qu’un fonctionnaire répond : « Oui ». Il n’a donné aucune autre explication.

Le clip se termine avec Minaj montant volontairement dans le fourgon de police.

Au moment de mettre sous presse, il n’était pas clair si Minaj avait été arrêté dans un commissariat de police. Un porte-parole de la police militaire de la Maréchaussée royale des Pays-Bas dit à TMZ qu’une Américaine avait été arrêtée pour possession de « drogues douces », mais avait refusé d’identifier l’individu par son nom ou le type spécifique de drogue présumée.

Le promoteur Live Nation a déclaré que la représentation de Minaj à Mancheste serait reportée et que les billets originaux seraient honorés, selon un communiqué remis à The Associated Press.

« Malgré tous les efforts de Nicki pour explorer toutes les voies possibles pour que le spectacle de ce soir ait lieu, les événements d’aujourd’hui ont rendu cela impossible », a déclaré Live Nation. « Nous sommes profondément déçus par les désagréments que cela a occasionnés. »

Après avoir « passé 5 à 6 heures dans une cellule de prison » avant d’arriver à Manchester, Minaj a donné une mise à jour dans un post sur X (anciennement Twitter) samedi soir : « nous aurons bientôt une autre date pour l’émission de ce soir et je pourrai probablement la partager tmrw. Une option de juillet et une option de juin sont actuellement en discussion. Je trouverai un moyen non seulement de rattraper le rendez-vous avec le spectacle, mais je vais également créer un bonus supplémentaire pour tous ceux qui ont eu un tkt pour ce spectacle. Promesse. »

Minaj a partagé l’emplacement de son hôtel et a invité les fans locaux à venir lui dire bonjour. « Barbz, je vais sur le balcon donc si tu es dehors, je pourrai te voir et je pourrai descendre. » elle a écrit. «Je serai là-bas pendant environ une heure. Rlly voulait au moins te voir. Mais si vous êtes au lit, restez là.

Panneau d’affichage a contacté les représentants de Minaj pour obtenir de plus amples commentaires.

Le rappeur « Super Freaky Girl » a partagé une autre vidéo Samedi, il semble que ce soit un responsable de l’aéroport qui lui ait dit que les autorités devaient fouiller ses bagages.

« Maintenant, ils ont dit qu’ils avaient trouvé de l’herbe et qu’un autre groupe de personnes devait venir ici pour peser les pré-rolls », Minaj écrit le X (anciennement Twitter), notant plus tard que son avion avait été retardé de quelques heures.

« Gardez à l’esprit qu’ils ont pris mes sacs sans mon consentement », a-t-elle ajouté, soulignant que la marijuana est légale à Amsterdam. « Ma sécurité leur a déjà informé que ces pré-rolls lui appartenaient. Oh ouais et le pilote veut que je supprime mon message Instagram.

Sur Instagram, la rappeuse a laissé entendre que sa tournée Pink Friday 2 était « sabotée ». « Ils ont essayé de m’empêcher de venir à chaque spectacle », dit-elle. a écrit. « Ils ont pris mes sacs avant que je puisse les voir. Mettez-le dans l’avion. Maintenant, ils disent qu’ils attendent la douane. Voilà à quoi cela ressemble lorsque des gens sont payés beaucoup d’argent pour tenter de saboter une tournée après que tout le reste a échoué. Tout ce qu’ils ont fait est illégal.

L’incident a incité les Barbz à partager leur mécontentement sur les réseaux sociaux, ce qui a donné lieu au hashtag «#FREENICKI» tendance sur X.

Voir plus Merci à tous ceux qui ont prié pour moi aujourd’hui. Que Dieu vous couvre ainsi que tout ce qui vous est lié. Puissiez-vous être béni au-delà de votre imagination. Barbz, je suis à l’hôtel de la bourse à #Manchester Je suis arrivé il y a un peu plus d’une heure.

Après être resté assis dans une cellule de prison pendant 5 à 6 heures, mon… – Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) 26 mai 2024