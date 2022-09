Nicki Minaj défend JT au milieu d’allégations de « bizutage » et « humiliantes »

Nicki Minaj sait que les gens pensent qu’elle a « bizuté » et « humilié » une autre rappeuse – et elle répond.

La “Super Freaky Girl” est un sujet brûlant après qu’un clip d’un récent Instagram Live avec JT des City Girls a fait surface.

Dans ce document, Nicki encourage la jeune femme de 29 ans à réciter un précédent disque diss qu’elle a écrit à son sujet alors que City Girl était une rappeuse montante.

“Comment va cette chanson ? ! Rap cette chanson tout de suite !” a déclaré Nicki, 39 ans, à JT qui avait du mal à se souvenir des anciennes paroles.

“Ma diss chanson dit-Nicki ne peut pas déchirer aucun f **** g beat / Elle n’est même pas de la rue / Je vais te laisser tomber comme un sac d’épicerie”, a rappé JT pendant que Nicki riait. “J’étais tellement en colère”, a déclaré JT en se rappelant qu’elle l’avait écrit à l’époque où elle était escroc. “Je ne sais pas pourquoi j’étais si en colère.”

Internet a décollé avec des réactions à partir du moment, y compris plusieurs notions selon lesquelles Nicki intimidait et rabaissait le rappeur. D’autres personnes ont contesté le fait que JT “aspire” Minaj.

Selon JT cependant, les gens sont délirants et elle ne se soucie pas si les gens pensent qu’elle est victime d’intimidation par Onika.

Nicki a fait écho à cette déclaration et a déclaré que les gens étaient des misérables désordonnés et qu’elle et sa sœur Sagittaire s’amusaient juste. À un moment donné, JT a même raccroché en plaisantant à Nicki pendant le LIve.

Le festival de soutien/amour de Nicki Minaj et JT a eu lieu après que le rappeur ait été présenté dans “Super Freaky Girl (Queens Mix)” de Nicki, qui comprenait également Katie Got Bandz, Akbar V, Maliibu Miitch et BIA.

Que pensez-vous du fait que Nicki Minaj oblige JT à réciter son diss track ? Juste ou idiot?