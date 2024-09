Nicki Minaj critique Jay-Z pour avoir préféré Kendrick Lamar à Lil Wayne et Drake

Nicki Minaj a rejoint le 20 contre 1 contre Jay-Z après avoir décerné les honneurs de la mi-temps du Super Bowl LIX organisé à la Nouvelle-Orléans à Kendrick Lamar au lieu de Lil Wayne … et la reine Barb crache toutes sortes d’éther dans sa direction !!!

Selon le point de vue de Nicki, Jay-Z s’est vendu pour la NFL quand Colin Kaepernick s’est agenouillé sur le terrain pour protester contre la brutalité policière… les actions d’un nègre avec le « er », et malgré sa richesse et son succès, il est toujours une personne « haineuse et laide ».