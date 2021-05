Nicki Minaj brise son silence après que le père Robert a été tué dans un accident avec délit de fuite le qualifiant de «  perte dévastatrice  »

NICKI Minaj a brisé son silence après que son père, Robert Maraj, ait été tué dans un accident de fuite.

Le rappeur de 38 ans a qualifié cela de «la perte la plus dévastatrice de ma vie».

Instagram

Nicki a brisé son silence après la mort de son père Robert dans un accident de fuite[/caption]

AFP

Elle a qualifié cette expérience de « perte la plus dévastatrice de ma vie »[/caption]

Nicki réfléchi sur le décès de son père dans un lettre à ses fans vendredi, en écrivant: « [Though] Je ne peux pas encore vraiment me résoudre à discuter du décès de mon père; Je peux dire que cela a été la perte la plus dévastatrice de ma vie.

«J’ai envie de l’appeler tout le temps. Plus encore maintenant qu’il est parti. La vie est drôle comme ça.

Elle a poursuivi: «Que son âme repose au paradis. Il était très aimé et nous manquera beaucoup. … Cela fait une minute depuis que j’ai écrit une lettre et je sais à quel point vous les aimez. Je t’aime beaucoup. Tu me manques tellement. Merci pour tout. »

Le père de Nicki tragiquement décédé le 12 février après avoir été heurté par une voiture alors qu’il traversait la rue dans le quartier de Long Island à Mineola.

Charles Polevich, 70 ans, a été accusé d’avoir frappé Robert, 64 ans.

Twitter

Elle a adressé le décès de son père dans une lettre à ses fans[/caption]

AFP

Elle a admis « vouloir l’appeler tout le temps »[/caption]

Les procureurs ont allégué que le chauffeur de Long Island était sorti de son véhicule et avait demandé à Robert s’il allait bien, mais avait quitté les lieux sans offrir d’aide ni alerter les autorités de l’incident, selon Page six.

Charles a été accusé d’avoir quitté les lieux d’un incident ayant causé la mort, ainsi que la falsification de preuves matérielles.

Carol est demander 150 millions de dollars après le «lâche» du conducteur Actions.

En mars, les avocats Ben Crump et Paul Napoli ont annoncé que la mère de Nicki, Carol a poursuivi Charles devant la Cour suprême de l’État du comté de Nassau.

Crump a écrit a partagé Instagram: «Il [Polevich] était non seulement irresponsable et négligent, mais plus soucieux de s’enfuir et de se cacher que de chercher de l’aide.

Instagram

Carol poursuit le chauffeur pour 150 millions de dollars[/caption]

Il a poursuivi: «Le comportement de Polevich était criminel, lâche et immoral. Nous le tiendrons responsable de ses actes imprudents qui ont conduit à la mort de Robert Maraj!

Pendant ce temps, l’avocat du tueur accusé, Marc Gann, a déclaré Droit et crime qu’une compagnie d’assurance s’occupera de l’affaire civile.

Selon le média, l’avocat a déclaré que son client avait «énormément d’empathie pour la famille, la perte qu’elle a subie et a exprimé ses condoléances».

Instagram

Nicki n’a pas toujours eu la meilleure relation avec Robert[/caption]





La rappeuse a eu un passé difficile avec son père avant sa mort subite le mois dernier.

Malgré leur histoire mouvementée, le rappeur aurait été «navré et sous le choc» du décès de Robert.

Pendant que parler exclusivement au soleil, Carol a révélé qu’en dépit de l’avoir soumise à des années de violence et d’abus lorsque ses enfants étaient petits, elle et sa famille avaient pardonné Robert et ont été dévastés par sa mort.

Elle a affirmé avoir rendu visite à Robert vendredi avant qu’il ne quitte la maison pour se rendre au magasin, soulignant qu’elle était la dernière personne à le voir vivant.

AP: Presse associée

Le rappeur aurait eu le cœur brisé et sous le choc après le meurtre de Robert[/caption]