Nicki Minaj arrêtée pour avoir prétendument « transporté de la drogue » à Amsterdam au milieu de la tournée mondiale Pink Friday 2

Nicki Minaj a apparemment été arrêtée à Amsterdam samedi 25 mai alors qu’elle se rendait à un concert au Royaume-Uni.

Le rappeur « Super Bass » a capturé l’incident dans une vidéo Instagram Live qui a été publiée plus tard. republié par ses fans sur les réseaux sociaux. Dans le clip, on entend un responsable d’Amsterdam dire qu’il souhaite arrêter Minaj pour « transport de drogue », malgré ses affirmations selon lesquelles elle ne détenait aucune contrebande.

Plus de Billboard

«Je n’entre pas là-dedans. J’ai besoin d’un avocat », répond Minaj, 41 ans, aux autorités, qui lui demandent à plusieurs reprises de monter dans un véhicule et d’arrêter l’enregistrement.

Minaj devait se produire au Co-Op Live de Manchester samedi soir dans le cadre de sa tournée Pink Friday 2. Dans la vidéo, on entend un autre officier faire référence au concert, affirmant que les responsables « essaieraient d’obtenir [her] là » dès que possible.

« Oh, donc je suis en état d’arrestation ? » » demande-t-elle aux fonctionnaires, qui répondent « Oui ». Il n’a donné aucune autre explication.

Le clip se termine avec Minaj montant volontairement dans le fourgon de police.

Au moment de mettre sous presse, il n’était pas clair si Minaj avait été arrêté dans un commissariat de police. Un porte-parole de la police militaire de la Maréchaussée royale des Pays-Bas dit à TMZ qu’une Américaine avait été arrêtée pour possession de « drogues douces », mais avait refusé d’identifier l’individu par son nom ou le type spécifique de drogue présumée.

Panneau d’affichage a contacté les représentants de Minaj pour commentaires.

Le rappeur « Super Freaky Girl » a partagé une autre vidéo Samedi, il semble que ce soit un responsable de l’aéroport qui lui ait dit que les autorités devaient fouiller ses bagages.

« Maintenant, ils ont dit qu’ils avaient trouvé de l’herbe et qu’un autre groupe de personnes devait venir ici pour peser les pré-rolls », Minaj écrit le X (anciennement Twitter), notant plus tard que son avion avait été retardé de quelques heures.

« Gardez à l’esprit qu’ils ont pris mes sacs sans mon consentement », a-t-elle ajouté, soulignant que la marijuana est légale à Amsterdam. « Ma sécurité leur a déjà informé que ces pré-rolls lui appartenaient. Oh ouais et le pilote veut que je supprime mon message Instagram.

Sur Instagram, la rappeuse a laissé entendre que sa tournée Pink Friday 2 était « sabotée ». « Ils ont essayé de m’empêcher de venir à chaque spectacle », dit-elle. a écrit. « Ils ont pris mes sacs avant que je puisse les voir. Mettez-le dans l’avion. Maintenant, ils disent qu’ils attendent la douane. Voilà à quoi cela ressemble lorsque des gens sont payés beaucoup d’argent pour tenter de saboter une tournée après que tout le reste a échoué. Tout ce qu’ils ont fait est illégal.

L’incident a incité les Barbz à partager leur mécontentement sur les réseaux sociaux, ce qui a donné lieu au hashtag «#FREENICKI» tendance sur X.

Voir la publication de Minaj sur Instagram ci-dessous.

Le meilleur du panneau d’affichage