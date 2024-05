Nicki Minaj arrêtée aux Pays-Bas

Derek White/Getty Images pour iHeartRadio

Nicki Minaj a été arrêtée aux Pays-Bas parce qu’elle était soupçonnée d’avoir transporté de la marijuana dans ses bagages à l’aéroport alors qu’elle quittait le pays en direction de Manchester pour un spectacle prévu ce soir. La marijuana est légale aux Pays-Bas.

Minaj a enregistré son échange avec les autorités locales alors qu’elle s’interrogeait sur les raisons pour lesquelles elle devait quitter son parti et on lui a ensuite dit qu’elle était en état d’arrestation. La chanteuse a également partagé des mises à jour en direct des événements au fur et à mesure qu’ils se déroulaient via ses comptes Twitter et Instagram officiels. À plusieurs reprises, via les réseaux sociaux et par vidéo, Minaj a nié avoir enfreint la moindre loi. Elle est restée calme lors des échanges filmés et elle s’est montrée docile.

« La police a dit qu’elle devait décharger tous vos bagages et tout fouiller », lui a dit le pilote de son avion. Lorsqu’elle lui a demandé pourquoi, le pilote a répondu qu’un policier l’avait demandé parce qu’elle l’avait filmé en train d’examiner ses affaires.

« Ils ont essayé de m’empêcher de venir à chaque spectacle », Minaj a sous-titré la vidéo ci-dessous. « Ils ont pris mes sacs avant que je puisse les voir. Mettez-le dans l’avion. Maintenant, ils disent qu’ils attendent la douane. Voilà à quoi cela ressemble lorsque des gens sont payés beaucoup d’argent pour tenter de saboter une tournée après que tout le reste a échoué. Tout ce qu’ils ont fait est illégal.

Dans une autre mise à jour, elle a déclaré qu’un pilote lui avait demandé de supprimer sa publication sur Instagram.

«Maintenant, ils ont dit qu’ils avaient trouvé de l’herbe et qu’un autre groupe de personnes devait venir ici pour peser les pré-rouleaux. Gardez à l’esprit qu’ils ont pris mes bagages sans mon consentement. Ma sécurité leur a déjà dit que ces pré-rolls lui appartenaient. Oh oui et le pilote veut que je supprime mon message Instagram », a-t-elle tweeté.

Sa dernière mise à jour a été publiée sur Twitter il y a trois heures, Minaj déclarant : « Maintenant, ils ont dit que je devais partir à 5 minutes pour faire une déclaration concernant ma sécurité au commissariat de police. »

Deadline a contacté son représentant pour obtenir ses commentaires.

Sa performance au Co-Op Live à Manchester n’a pas encore été annulée. La salle a alerté les fans via Twitter que le concert avait été retardé.

« Veuillez noter que les portes d’entrée générale et premium du spectacle @NickiMinaj de ce soir ouvriront désormais à 19h00.

Histoire en développement…