Nicki Minaj arrêtée à l’aéroport des Pays-Bas pour possession présumée de drogue | Nicki Minaj

Nicki Minaj Un rappeur arrêté à Schiphol, soupçonné de « possession de drogues douces » quelques heures avant son spectacle à Manchester Samedi 25 mai 2024, 14 h 48 HAE

Nicki Minaj a été arrêtée dans un aéroport aux Pays-Bas quelques heures avant de se produire samedi au Co-op Live à Manchester et a semblé diffuser en direct la rencontre avec le personnel de sécurité.

Le rappeur de 41 ans a été arrêté parce qu’il était soupçonné de « possession de drogues douces » à l’aéroport de Schiphol alors qu’il voyageait d’Amsterdam vers Manchester pour son spectacle Pink Friday 2 Tour.

Dans les images enregistrées sur Instagram Live, Minaj a nié avoir transporté de la drogue, mais on lui a dit qu’elle devait se rendre au poste de police.

Dans l’enregistrement, un homme lui a expliqué qu’elle « ferait appel à un avocat au bureau » et qu’ils iraient « le plus vite possible ».

Minaj a affirmé qu’un agent de sécurité de l’aéroport lui avait dit de « se lancer dans cette affaire ». [police] van et entrez dans le commissariat sans la présence d’un avocat ».

Interrogé sur Minaj, Robert van Kapel, porte-parole du Royal Pays-Bas Marechaussee, a déclaré à NBC News : « Nous pouvons confirmer que nous avons arrêté une Américaine de 41 ans à l’aéroport de Schiphol pour possession de drogues douces. »

La police militaire néerlandaise a ajouté qu’il était interdit de sortir de telles substances des Pays-Bas.

La police n’a pas confirmé le nom de la suspecte mais a déclaré qu’elle était toujours en détention dans l’attente d’une enquête.

Une déclaration de la police nationale à l’agence de presse PA indique qu’une femme a été arrêtée après avoir prétendument tenté de transporter des drogues douces depuis l’aéroport de Schiphol vers un autre pays.

Il a été confirmé vers 19h30 qu’elle était toujours en état d’arrestation et que l’enquête était toujours en cours.

La musicienne américaine a également posté une série de messages sur X, où elle compte plus de 28 millions de followers, dont un message dans lequel elle écrit « ils ont dit qu’ils avaient trouvé de l’herbe ».

Elle a également écrit « ils ont pris mes bagages sans mon consentement » et « ils essaient de m’empêcher d’entrer à MANCHESTER ».

L’ancien juge d’American Idol a donné un spectacle jeudi au Ziggo Dome d’Amsterdam et doit y revenir pour un autre spectacle le 2 juin.

On ne sait pas si le spectacle de Minaj à Co-op Live a été affecté.

Un message sur le compte X de la salle vers 17h20 disait : « Veuillez noter que l’admission générale et les portes premium pour ce soir Nicki Minaj le spectacle ouvrira désormais à 19h00.

L’arène Co-op Live assiégée de Manchester – la plus grande salle de divertissement couverte du Royaume-Uni – a ouvert ses portes au public plus tôt ce mois-ci à la quatrième tentative après une série de problèmes et de retards. Un concert d’Elbow le 15 mai est devenu la première date officielle de son programme.