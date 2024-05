Nicki Minaj arrêtée à l’aéroport d’Amsterdam pour possession présumée de drogue

Nicki Minaj a été arrêtée par des policiers dans un aéroport aux Pays-Bas, selon des messages qu’elle a partagés sur les réseaux sociaux.

La rappeuse de « Barbie World », dont le nom complet est Onika Tanya Maraj-Petty, a retransmis l’incident en direct sur son compte Instagram, enregistrant un agent des forces de l’ordre l’informant qu’elle était « en état d’arrestation » pour « transport de drogue » et lui demandant d’entrer dans une camionnette qui, selon lui, l’emmènerait au commissariat de police.

Les rapports n’indiquent pas si elle a été accusée d’un crime, mais la police néerlandaise a déclaré que Minaj avait été condamnée à une amende et autorisée à poursuivre son voyage. rapporte la BBC.

Dans ses images, qui étaient republié sur X (anciennement Twitter) Selon un compte de fan, Minaj nie à plusieurs reprises les allégations et demande un avocat avant de finalement monter dans la camionnette.

Son dernier post X lit« Maintenant, ils m’ont dit que je devais partir à 5 minutes pour faire une déclaration concernant ma sécurité au commissariat de police. »

Inscrivez vous pour Newsletter quotidienne gratuite de Entertainment Weekly pour obtenir les dernières nouvelles télévisées, des premiers aperçus exclusifs, des récapitulatifs, des critiques, des interviews avec vos stars préférées et bien plus encore.

Nicki Minaj.

Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic



Un représentant de Minaj n’a pas immédiatement répondu à Divertissement hebdomadairedemande de commentaire.

Un porte-parole de la police néerlandaise a déclaré à NBC News« Nous pouvons confirmer que nous avons arrêté une Américaine de 41 ans à l’aéroport de Schiphol pour possession de drogues douces. »

La police militaire néerlandaise a déclaré qu’il était interdit aux voyageurs de consommer de la drogue en dehors des Pays-Bas. Le gardien.

La rappeuse de 41 ans se rendait à Manchester, en Angleterre, pour son concert à la Co-op Live Arena dans le cadre de son Vendredi rose 2 Tour du monde. Un vidéo supplémentaire postée sur le compte Instagram de la gagnante d’un Grammy, la montre en train de parler à un homme non identifié, qui l’informe que ses bagages doivent être fouillés car, a-t-il dit, il « ne croit pas que vous n’ayez pas plus avec vous que ce que vous avez dit ».

Dans une série de messages X, Minaj a affirmé que les officiers «j’ai pris mes bagages sans mon consentement» et étaient «j’essaie de m’empêcher de MANCHESTER.» Elle ajoutée« Au fait, c’est Amsterdam, où l’herbe est légale. »

Elle a également allégué que l’arrestation était une façon de faire dérailler sa tournée, en écrivant« Ils sont payés beaucoup d’argent pour essayer de saboter ma tournée, car tellement de gens sont furieux que ce soit un tel succès et ils ne peuvent pas me manger. Ils ont été surpris en train de voler de l’argent sur mes voyages/jets. S’est fait virer. Je suis devenu fou. Etc. »

Dans une déclaration obtenue par le Nouvelles du soir de ManchesterLive Nation a annoncé que le spectacle de Minaj au Co-op Live avait été « reporté » à la suite de son arrestation.

« Les billets resteront valables pour le spectacle reprogrammé, qui sera annoncé dès que possible. Malgré tous les efforts de Nicki pour explorer toutes les voies possibles pour que le spectacle de ce soir ait lieu, les événements d’aujourd’hui ont rendu cela impossible. Nous sommes profondément déçus par les désagréments que cela a causés. . Plus d’informations seront disponibles à votre point d’achat.