Nicki Minaj arrêtée à l’aéroport d’Amsterdam pour avoir prétendument transporté de la drogue

Nicki Minaj a été libérée après avoir été arrêtée à Amsterdam pour avoir prétendument transporté de la marijuana.

La rappeuse « Anaconda » a partagé samedi plusieurs vidéos depuis l’aéroport de Schiphol, dans lesquelles on pouvait entendre les autorités dire qu’elle était en état d’arrestation. La nominée aux Grammy Awards, qui est actuellement sur elle Tournée mondiale du vendredi rose 2aurait reporté une date de tournée au Royaume-Uni ce week-end par conséquent.

Le premier enregistrement, partagé sur Instagram, a été filmé depuis l’intérieur de sa fourgonnette. Le clip a commencé avec Minaj déclarant« Dites-moi encore », avant qu’un responsable ne réponde: « Le policier m’a dit que nous devions décharger tous les bagages et tout fouiller. »

Lorsqu’elle a demandé pourquoi ses bagages n’avaient pas été fouillés avant que l’aéroport ne les charge dans son avion, le responsable a répondu qu’il s’agissait d’un contrôle « aléatoire ». Dans sa deuxième vidéo — qui a été repartagé sur X, anciennement Twitter — On peut voir des policiers confirmer apparemment son arrestation.

« Nous devons nous rendre au commissariat de police », a déclaré un officier dans le clip.

On pouvait entendre les autorités lui ordonner d’arrêter de filmer et de monter dans un fourgon de police, ce qui a incité Minaj à expliquer qu’elle attendait son avocat – ce qu’un officier a dit qu’elle pouvait faire depuis le commissariat. La séquence se termine avec Minaj acquiesçant et entrant dans leur véhicule.

Un porte-parole de la police militaire de la Maréchaussée royale des Pays-Bas a depuis dit à TMZ que Minaj a été arrêté pour possession de « drogues douces ». Elle a ensuite confirmé sur X qu’elle voyageait avec des joints pré-roulés.

Nicki Minaj est actuellement sur sa tournée mondiale Pink Friday 2. Chris Pizzello/Presse associée

« Maintenant, ils ont dit qu’ils avaient trouvé de l’herbe et qu’un autre groupe de personnes devait venir ici pour peser les pré-rouleaux. » elle a écrit sur la plateforme. « Gardez à l’esprit qu’ils ont pris mes bagages sans mon consentement. Ma sécurité leur a déjà informé que ces pré-rolls lui appartenaient.

« Au fait, c’est Amsterdam, où l’herbe est légale. » Minaj a dit dans un post de suivi.

Elle était libéré de garde à vue quelques heures après le début de sa détention.

La rappeuse a débuté sa tournée mondiale en Californie plus tôt cette année et devrait donner son dernier concert lors de sa tournée européenne en Belgique en juillet.

