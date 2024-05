Nicki Minaj arrêtée à Amsterdam pour « transport de drogue » : rapports

Nicki Minaj aurait été arrêtée samedi à Amsterdam. selon des images d’un Instagram Live de Minaj qui ont été enregistrées et publiées sur X par divers comptes de fans.

Le Le lauréat de 12 Grammy Awards semble être arrêté après qu’une vidéo, d’une durée de plus de trois minutes, montre la rappeuse discutant de son arrestation apparente avec un policier d’Amsterdam, qui a déclaré que la star était détenue « parce que vous transportiez de la drogue » après avoir demandé pourquoi elle avait été arrêtée.

Le rappeur « Anaconda » a répondu en disant « Je ne transporte pas de drogue ». Minaj a poursuivi la conversation en disant au policier « J’ai besoin d’un avocat présent » et « non, j’ai besoin d’un avocat présent maintenant » lorsque le policier lui a dit de monter dans un véhicule. L’officier est alors apparu pour dire : « nous vous amènerons au prochain spectacle ». Minaj a répondu et a dit : « Vous parlez de mon émission ? Et alors ? » selon un apparent Instagram Live publié depuis la propre page du rappeur.

USA TODAY a contacté les représentants de Minaj. Dans une déclaration envoyée par courrier électronique à USA TODAY, la police d’Amsterdam a déclaré « nous ne pouvons pas fournir d’informations sur les personnes âgées de plus de 18 ans. Cela est dû à la loi sur la confidentialité des données. Par conséquent, nous ne pouvons rien confirmer ».

Minaj devrait également se produire samedi à Manchester, en Angleterre, selon son site officiel de tournée.

L’arrestation fait suite à des publications de X affirmant que la sécurité de l’aéroport d’Amsterdam tentait de « saboter » sa tournée mondiale

La star a fait du bruit pour la première fois samedi, avant son arrestation présumée, après avoir affirmé que des responsables de l’aéroport d’Amsterdam Schiphol tentaient de « saboter » sa tournée.

Dans une longue série de posts X, elle a visé l’aéroport en disant : « ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour ESSAYER d’arrêter cette tournée » et a ajouté : « ils ont pris mes bagages et quand j’ai demandé où ils se trouvaient, ils ont dit qu’ils étaient dans l’avion. Ce n’était pas possible. l’ai été, je viens juste d’arriver. » Minaj a ajouté que « c’est ainsi qu’ils placent des objets sur vos bagages ».

La superstar du rap participe actuellement à sa tournée mondiale Pink Friday 2 et était en route vers Manchester, sa prochaine étape de la tournée, lorsque l’incident a eu lieu.

Elle a publié une vidéo d’elle-même d’une durée de près d’une minute discuter du problème des bagages avec un responsable de l’aéroport, qui semblait être un agent de sécurité de l’aéroport qui a déclaré vouloir « ouvrir » ses bagages. Plus tard, Minaj a posté ça « Ils ont dit qu’ils avaient trouvé de l’herbe. » Comme elle l’a noté dans un précédent post X, la marijuana est légale à Amsterdam.

Minaj a expliqué que le prétendu problème des bagages se produisait parce que « ils » essaient de lui faire réserver un nouvel avion « à chaque fois » et ont ajouté qu’elle « a viré un gestionnaire dont j’ai découvert pendant des années qu’il ajoutait 30 à 50 000 $ sur mon jet et l’empochait ». Minaj a également déclaré qu’elle avait récemment viré un manager de tournée pour la même chose et a poursuivi en disant que « leur objectif est de me mettre en retard et d’empocher 40 000 $ ».

« Ils sont payés beaucoup d’argent pour essayer de saboter ma tournée, car tellement de gens sont furieux que ce soit un tel succès et ils ne peuvent pas me manger. Ils ont été surpris en train de voler de l’argent dans mes voyages/avions. Ils ont été virés. fou, etc », a écrit Minaj sur X.

Minaj a également republié un message sur X par un fan suggérant que les contrôles de sacs sont effectués pour saboter davantage la star.

« Les chances que cela se produise avant un vol international juste après l’annonce de Nicki pour la deuxième étape de sa tournée aux États-Unis sont suspectes. Les adversaires sont vraiment là. Il n’y a pas une seule personne qui puisse me convaincre du contraire. La preuve est dans la seconde. contrôle des bagages, » dit l’utilisateur.

La compagnie aérienne Nicki Minaj et les messages de l’aéroport sur X suivent la diatribe de Megan Thee Stallion du début de cette année

En plus de cette dispute avec les responsables de l’aéroport, Minaj est connue pour ses querelles publiques avec d’autres rappeuses, dont Megan Thee Stallion et Cardi B. Plus tôt cette année, elle s’en est prise à Megan Thee Stallion dans une série de tweets et un morceau dissident, » Gros pied. »

« Jure sur ta mère décédée quand tu mens », Minaj dit en une seule ligne. « Parce qu’elle mentait sur ta maman morte. »

Hiss de Megan Thee Stallion atteint la première placesur Billboard Hot 100 au milieu de la querelle de Nicki Minaj

Elle a également déclaré à Megan Thee Stallion qu’elle « était tombée, j’ai dit » lève-toi sur ton bon pied « , faisant référence à la fusillade de sa rivale née à Houston en 2020 par le rappeur canadien Tory Lanez. Plus tard sur le morceau, Minaj rappe « comme un bodybuilder, je continue de monter la barre » avant de rimer et de se demander « tu te fais tirer dessus sans cicatrice ? »

Le morceau dissident de Nicki Minaj et sur X est venu après que son collègue rappeur soit revenu à la musique avec le single à succès « Hiss » (qui suivait le morceau tout aussi reptilien « Cobra »), rappant que les gens « ne soyez pas en colère contre Megan », mais ils sont « en colère contre la loi de Megan. » Le mari de Minaj, Kenneth Petty, et son frère, Jelani Maraj, sont des délinquants sexuels enregistrés.