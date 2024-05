Nicki Minaj arrêtée à Amsterdam pour possession présumée de drogue

Nicki Minaj a été arrêtée alors qu’elle quittait Amsterdam pour sa tournée mondiale Pink Friday 2, les autorités affirmant qu’elle avait de la marijuana dans ses bagages.

La rappeuse a documenté une grande partie de son expérience sur ses réseaux sociaux, y compris des images d’elle placée dans une cellule de détention d’un véhicule de police. Dans une vidéo qu’elle a partagée sur Instagram Live, elle s’est entretenue avec un policier qui a affirmé qu’elle était en possession de drogue.

« Je ne transporte pas de drogue », déclare Minaj dans le clip. « Je n’entre pas là-bas, j’ai besoin d’un avocat présent. J’ai besoin d’un avocat présent maintenant. Où vais-je? » Le policier a répondu qu’elle devait se rendre au poste de police et qu’ils travailleraient avec elle pour l’amener à son prochain spectacle à Manchester. « Que suis-je en train de faire? Oh, alors je suis en état d’arrestation ? En état d’arrestation pour quoi ? dit-elle.

Alors que les autorités lui ont demandé d’arrêter de filmer, elle a été placée dans la cellule de détention du véhicule. Bien que l’on ne sache pas exactement ce qui s’est passé au poste de police, Minaj devait apparaître ce soir à Manchester au Co-Op Live dans le cadre de sa tournée, mais l’événement a été reporté à la suite de l’arrestation.

Les représentants de Minaj n’ont pas répondu lorsqu’ils ont été contactés par Variété pour commentaire.

Minaj s’est adressé à X (anciennement Twitter) pour aborder la situation en temps réel. Elle affirme qu’ils ont fouillé ses bagages sans son consentement et qu’ils ont refusé de lui permettre de voir ses propres sacs. « Ils sont payés beaucoup d’argent pour essayer de saboter ma tournée, car tellement de gens sont furieux que ce soit un tel succès et ils ne peuvent pas me manger », a-t-elle écrit. «Ils ont été surpris en train de voler de l’argent dans mes voyages/jets. S’est fait virer. Je suis devenu fou. Etc. »

La police a affirmé avoir trouvé de la marijuana dans ses sacs, qui, selon elle, appartenaient à l’un de ses agents de sécurité. « Maintenant, ils ont dit qu’ils avaient trouvé de l’herbe et qu’un autre groupe de personnes devait venir ici pour peser les pré-rouleaux », explique Minaj, qui a souligné que la marijuana est légale à Amsterdam, même si son transport est considéré comme illégal à l’intérieur ou à l’extérieur des Pays-Bas. . « Gardez à l’esprit qu’ils ont pris mes bagages sans mon consentement. Ma sécurité leur a déjà dit que ces pré-rolls lui appartenaient. Oh ouais et le pilote veut que je supprime mon message Instagram.

Minaj participe actuellement à sa tournée mondiale Pink Friday 2, qui devrait se poursuivre à travers l’Europe jusqu’en juillet.