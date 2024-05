Nicki Minaj arrêtée à Amsterdam après avoir prétendument « transporté de la drogue »

Nicki Minaj

Jason Koerner/Getty Images pour iHeartRadio

Nicki Minaj a été arrêtée à l’aéroport Schiphol d’Amsterdam aux Pays-Bas, selon la BBCqui cite les médias locaux.

La police néerlandaise a déclaré Actualités NBC ils ont « arrêté une Américaine de 41 ans à l’aéroport de Schiphol pour possession de drogues douces », mais la femme n’a pas été nommée.

Plus tard samedi, la police publié sur les réseaux sociaux qu’ils avaient « relâché » la femme qu’ils avaient arrêtée cet après-midi à l’aéroport « parce qu’elle était soupçonnée d’exporter des drogues douces ».

« Après consultation du ministère public, la suspecte a été condamnée à une amende et peut poursuivre son voyage », poursuit le communiqué.

Minaj a documenté ses rencontres avec des responsables samedi sur les réseaux sociaux, y compris un Instagram Live capturé par un nombre de prises électriques et les fansau cours duquel un responsable déclare vouloir arrêter Minaj pour « port de drogue », ce qu’elle a nié.

«Je n’entre pas là-dedans. J’ai besoin d’un avocat présent », a déclaré Minaj derrière la caméra.

Elle et le fonctionnaire ont déclaré plus tard qu’elle était « en état d’arrestation » car elle se demandait pourquoi, mais le fonctionnaire lui a simplement demandé d’arrêter le tournage.

Elle a continué à protester avant de monter dans ce qui ressemble à un véhicule de police.

Minaj est actuellement en Europe pour sa tournée mondiale Pink Friday 2. Elle devait se produire à Manchester samedi soir et est réservée pour d’autres dates à travers le Royaume-Uni après s’être produite à Amsterdam vendredi soir. Vers 14 heures (heure du Pacifique) samedi, il a été signalé et Le journaliste hollywoodien Confirmé plus tard, le spectacle de Minaj à Manchester avait été reporté, Live Nation affirmant que le spectacle serait reprogrammé et que les billets seraient honorés.

« Malgré tous les efforts de Nicki pour explorer toutes les voies possibles pour que le spectacle de ce soir ait lieu, les événements d’aujourd’hui ont rendu cela impossible », a déclaré Live Nation dans un communiqué. « Nous sommes profondément déçus par les désagréments que cela a occasionnés. »

Elle plus tard a partagé une autre vidéo sur Instagramqu’elle a posté sur la grille de son compte, dans lequel elle parle avec un autre fonctionnaire qui lui a dit qu’il devait fouiller ses bagages.

« N’est-ce pas ce que tu comptais faire dès le départ ? Pourquoi ne l’avez-vous pas fouillé avant qu’il ne monte dans l’avion ? » a demandé Minaj.

Le responsable a déclaré que les autorités « ont effectué une vérification rapide et aléatoire », mais souhaitent désormais procéder à une recherche complète. Lorsque Minaj lui a demandé pourquoi, le responsable a répondu : « Tout d’abord parce que vous l’avez filmé… Il ne croit pas que vous n’ayez pas plus avec vous que ce que vous dites. »

Elle a répondu : « Non, il m’a demandé si j’en avais d’autres dans ces sacs à main et j’ai répondu : « Non » et j’ai demandé : « Où sont mes sacs ? Ils ont pris mes bagages et les ont mis dans l’avion avant que je puisse savoir quels sacs se trouvaient dans l’avion.

Écrire sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter)Minaj a indiqué que tout s’était déroulé alors que son vol avait été retardé à Amsterdam, les autorités lui ayant dit qu’elles avaient « trouvé de l’herbe » et qu’« un autre groupe de personnes devait venir ici pour peser les pré-rouleaux ». « Gardez à l’esprit qu’ils ont pris mes bagages sans mon consentement », a-t-elle ajouté. « Ma sécurité leur a déjà informé que ces pré-rolls lui appartenaient. Oh ouais et le pilote veut que je supprime mon message Instagram. Dans un post X à 7 h 51 (heure du Pacifique) samedi, Minaj a écrit« Maintenant, ils m’ont dit que je devais partir à 5 minutes pour faire une déclaration concernant ma sécurité au commissariat de police. »

Minaj a également affirmé sur X et Instagram que les gens essayaient de « saboter » sa tournée.

Dans le légende avec la vidéo Instagram ci-dessus, Minaj a écrit : « Ils ont essayé de m’empêcher de venir à chaque spectacle. Ils ont pris mes sacs avant que je puisse les voir. Mettez-le dans l’avion. Maintenant, ils disent qu’ils attendent la douane. Voilà à quoi cela ressemble lorsque des gens sont payés beaucoup d’argent pour tenter de saboter une tournée après que tout le reste a échoué. Tout ce qu’ils ont fait est illégal.

Les représentants de Minaj n’ont pas encore répondu à THRdemande de commentaire.

La possession de moins de cinq grammes de marijuana est légale à Amsterdam, selon le site Web du gouvernement néerlandais.

25 mai, 13h10 Cette histoire a été mise à jour avec une déclaration de la police selon laquelle la femme arrêtée à l’aéroport samedi a été condamnée à une amende et libérée.

25 mai, 14h13 Cette histoire a été mise à jour avec le report du spectacle de Minaj samedi à Manchester.