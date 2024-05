Nicki Minaj arrêtée à Amsterdam après avoir été reconnue comme « transportant de la drogue » (Rapports)

Nicki Minaj a été arrêtée à l’aéroport Schiphol d’Amsterdam aux Pays-Bas, selon la BBCqui cite les médias locaux.

La police néerlandaise a déclaré Actualités NBC ils ont « arrêté une Américaine de 41 ans à l’aéroport de Schiphol pour possession de drogues douces », mais la femme n’a pas été nommée.

Plus tard samedi, la police publié sur les réseaux sociaux qu’ils avaient « relâché » la femme qu’ils avaient arrêtée cet après-midi à l’aéroport « parce qu’elle était soupçonnée d’exporter des drogues douces ».

« Après consultation du ministère public, la suspecte a été condamnée à une amende et peut poursuivre son voyage », poursuit le communiqué.

Minaj a documenté ses rencontres avec des responsables samedi sur les réseaux sociaux, y compris un Instagram Live capturé par un nombre de prises électriques et les fansau cours duquel un responsable déclare vouloir arrêter Minaj pour « port de drogue », ce qu’elle a nié.

«Je n’entre pas là-dedans. J’ai besoin d’un avocat présent », a déclaré Minaj derrière la caméra.

Elle et le fonctionnaire ont déclaré plus tard qu’elle était « en état d’arrestation » car elle se demandait pourquoi, mais le fonctionnaire lui a simplement demandé d’arrêter le tournage.

Elle a continué à protester avant de monter dans ce qui ressemble à un véhicule de police.

Minaj est actuellement en Europe pour sa tournée mondiale Pink Friday 2. Elle devait se produire à Manchester samedi soir et est réservée pour d’autres dates à travers le Royaume-Uni après s’être produite à Amsterdam vendredi soir. Vers 14 heures (heure du Pacifique) samedi, il a été signalé et Le journaliste hollywoodien Confirmé plus tard, le spectacle de Minaj à Manchester avait été reporté, Live Nation affirmant que le spectacle serait reprogrammé et que les billets seraient honorés.

« Malgré tous les efforts de Nicki pour explorer toutes les voies possibles pour que le spectacle de ce soir ait lieu, les événements d’aujourd’hui ont rendu cela impossible », a déclaré Live Nation dans un communiqué. « Nous sommes profondément déçus par les désagréments que cela a occasionnés. »

Elle plus tard a partagé une autre vidéo sur Instagramqu’elle a posté sur la grille de son compte, dans lequel elle parle avec un autre fonctionnaire qui lui a dit qu’il devait fouiller ses bagages.

« N’est-ce pas ce que tu comptais faire dès le départ ? Pourquoi ne l’avez-vous pas fouillé avant qu’il ne monte dans l’avion ? » a demandé Minaj.

Le responsable a déclaré que les autorités « ont effectué une vérification rapide et aléatoire », mais souhaitent désormais procéder à une recherche complète. Lorsque Minaj lui a demandé pourquoi, le responsable a répondu : « Tout d’abord parce que vous l’avez filmé… Il ne croit pas que vous n’ayez pas plus avec vous que ce que vous dites. »

Elle a répondu : « Non, il m’a demandé si j’en avais d’autres dans ces sacs à main et j’ai répondu : « Non » et j’ai demandé : « Où sont mes sacs ? Ils ont pris mes bagages et les ont mis dans l’avion avant que je puisse savoir quels sacs se trouvaient dans l’avion.

Écrire sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter)Minaj a indiqué que tout s’était déroulé alors que son vol avait été retardé à Amsterdam, les autorités lui ayant dit qu’elles avaient « trouvé de l’herbe » et qu’« un autre groupe de personnes devait venir ici pour peser les pré-rouleaux ».

« Gardez à l’esprit qu’ils ont pris mes bagages sans mon consentement », a-t-elle ajouté. « Ma sécurité leur a déjà informé que ces pré-rolls lui appartenaient. Oh ouais et le pilote veut que je supprime mon message Instagram.

Dans un post X à 7 h 51 (heure du Pacifique) samedi, Minaj a écrit« Maintenant, ils m’ont dit que je devais partir à 5 minutes pour faire une déclaration concernant ma sécurité au commissariat de police. »

Minaj a également affirmé sur X et Instagram que les gens essayaient de « saboter » sa tournée.

Dans le légende avec la vidéo Instagram ci-dessus, Minaj a écrit : « Ils ont essayé de m’empêcher de venir à chaque spectacle. Ils ont pris mes sacs avant que je puisse les voir. Mettez-le dans l’avion. Maintenant, ils disent qu’ils attendent la douane. Voilà à quoi cela ressemble lorsque des gens sont payés beaucoup d’argent pour tenter de saboter une tournée après que tout le reste a échoué. Tout ce qu’ils ont fait est illégal.

Plus tard samedi, à 17 h 17 (heure du Pacifique), Minaj partagé sur X qu’elle est arrivée à son hôtel de Manchester après « être restée assise dans une cellule de prison pendant 5 à 6 heures, mon avion n’a toujours pas décollé avant 20 minutes une fois que je suis monté à bord. Le vol durait 50 minutes. 50 minutes.

«C’est pourquoi ils ont dû faire de grandes chansons et danser, car ils savaient que je trouverais toujours un moyen de jouer même si cela se résumait à mes dernières 90 minutes dans le bâtiment, qui auraient duré jusqu’à 23h30. Le bâtiment était prêt à fonctionner après 23 heures. Je leur en suis très reconnaissante », a-t-elle ajouté dans son message concernant le report de son spectacle de samedi à Manchester en raison de son arrestation. « Alors ils ont réussi leur plan de ne pas me laisser monter sur scène ce soir. J’ai réussi à aller à la racine de tout cela en les enregistrant et en publiant tout en temps réel. J’ai tellement de preuves vidéo. Vous ne le croiriez pas si je vous le disais. Mais je vais demander aux avocats et à DIEU de s’en charger à partir d’ici.

Minaj a également demandé aux fans d’accepter ses « excuses les plus profondes et les plus sincères » et que son équipe travaille pour que le spectacle soit reporté à une autre date.

«Je vais trouver un moyen non seulement de rattraper le rendez-vous avec le spectacle, mais je vais également créer un bonus supplémentaire pour tous ceux qui ont eu un tkt pour ce spectacle. Promesse », a-t-elle ajouté.

Les représentants de Minaj n’ont pas encore répondu à THRdemande de commentaire.

La possession de moins de cinq grammes de marijuana est légale à Amsterdam, selon le site Web du gouvernement néerlandais.

25 mai, 13h10 Cette histoire a été mise à jour avec une déclaration de la police selon laquelle la femme arrêtée à l’aéroport samedi a été condamnée à une amende et libérée.

25 mai, 14h13 Cette histoire a été mise à jour avec le report du spectacle de Minaj samedi à Manchester.

25 mai, 17h50 Cette histoire a été mise à jour avec le nouveau message de Minaj sur X.

