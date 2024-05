Nicki Minaj arrêtée à Amsterdam, affirme que les autorités ont « pris mes bagages sans mon consentement »

Nicki Minaj a été arrêtée samedi par la police à l’aéroport Schiphol d’Amsterdam, a confirmé une source de la police nationale néerlandaise à ABC News.

La police néerlandaise a indiqué dans un communiqué qu’une femme de 41 ans avait été arrêtée pour avoir tenté de quitter le pays alors qu’elle était en « possession de drogues douces, ce qui est interdit ».

La police a déclaré plus tard qu’elle avait été libérée.

« Après consultation du ministère public, la suspecte a été condamnée à une amende et peut poursuivre son voyage », a posté la police néerlandaise sur X.

Samedi, le concert prévu de Minaj à Manchester, en Angleterre, a été reporté, selon une annonce de la salle sur X.

« Malgré tous les efforts de Nicki pour explorer toutes les voies possibles pour que le spectacle de ce soir ait lieu, les événements d’aujourd’hui ont rendu cela impossible », Co-op Live a écritajoutant : « Nous sommes profondément déçus par les désagréments que cela a causés. »

Plus tôt, la 12 fois nominée aux Grammy Awards avait publié une vidéo sur Instagram Live la montrant discutant de l’arrestation avec un policier. Le policier a déclaré qu’elle était détenue « parce que vous transportiez de la drogue » lorsqu’elle a demandé la raison de son arrestation.

Minaj s’est adressée à X pour informer ses abonnés des événements dramatiques. « Maintenant, ils ont dit qu’ils avaient trouvé de l’herbe et qu’un autre groupe de personnes devait venir ici pour peser les pré-rouleaux. Gardez à l’esprit qu’ils ont pris mes sacs sans consentement. Ma sécurité leur a déjà informé que ces pré-rouleaux lui appartenaient. Oh oui. et le pilote veut que je supprime mon message Instagram, » elle a écrit dans un post.

PHOTO : Dans cette photo d’archive du 7 avril 2024, Nikki Minaj se produit lors du Dreamville Music Festival 2024 à Raleigh, Caroline du Nord (Astrida Valigorsky/WireImage via Getty Images, FILE)

Le hashtag #FREENICKI était à la mode sur X depuis que la nouvelle de l’arrestation a été annoncée.

ABC News a contacté les représentants de Minaj pour commentaires.

