Nicki Minaj arrête Rolling Loud NYC avec un set étoilé

Nicki Minaj revient à New York pour faire la une de Rolling Loud NYC et ferme la scène avec BIA, G Herbo, Lil Uzi Very & More.

Ce week-end, Rolling Loud est revenu à New York pour son festival annuel et a apporté toute la chaleur. La programmation était remplie de Future, Lil Baby, 21 Savage, GloRilla, Asap Rocky, Playboy Carti, et plus encore. La tête d’affiche la plus attendue était peut-être Nicki Minaj. Nicki étant de New York et Rolling Loud n’ayant jamais accueilli de tête d’affiche féminine avant, c’était sûr d’être un moment pour la ville.

Nicki Minaj arrête Rolling Loud NYC avec Lil Uzi Vert, G Herbo et plus encore.

Les Barbz, NYC et tous les autres se sont présentés pour le set de Nicki Minaj et ont eu le moment qu’ils avaient prévu. La foule était si bruyante à certains moments qu’elle a maîtrisé la voix de Nicki et tout ce que vous pouviez entendre était une mer de fans criant chaque mot pour chaque chanson. Nicki avait quelques tours dans sa manche pour son set, faisant venir quelques invités spéciaux pour la foule massive.

La reine a fait venir des collaborateurs G Herbo, Bia, Fivio Foreign et bien sûr Lil Uzi Vert, ce qui a fait monter la foule à un niveau entièrement différent de ce qui avait été vu ce jour-là. Vous pouvez avoir un aperçu de la folie de la foule pour Nicki ci-dessous.