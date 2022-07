Nicki Minaj apparaît pour pousser un fan assoiffé à Londres, attisant l’hystérie

La revanche de Romain

VOUS PLEUREZ TOUS – 😭😭😭 pic.twitter.com/orqmeGrhnZ – sam (@SAMPRlNT) 11 juillet 2022

Il apparaît certainement comme Nicki Minaj a mis la main sur un stan assoiffé qui a envahi son espace personnel au milieu d’une foule massive de fans qui se battaient pour avoir un aperçu de la star du rap le week-end dernier du Wireless Fest à Londres.

Dans la vidéo virale publiée sur le compte TikTok du fan, Nicki peut être vue en train de crier sur les fans, son escorte policière, sa sécurité personnelle et toute autre personne dans une saga stressante qui a complètement échappé à tout contrôle.

Vous avez tous fait baiser Nicki là-bas 😂 pic.twitter.com/XV1qhIeooV — ᴘᴄʙᴀʀʙɪᴇ 💖🤎 (@Pcbarbiee) 11 juillet 2022

Le rappeur “Moment 4 Life” était en ville en tête d’affiche du London’s Wireless Festival avec des performances de Megan toi étalon, Filles de la ville, Cardi B, Marcheur d’été, Donner suret plus.

La police locale a tenté (et échoué pour la plupart) de contrôler de grandes foules qui pouvaient être vues prendre d’assaut le site et sauter par-dessus les portes pour accéder à l’événement étoilé.

L’une des raisons de la fougue élevée de Nicki pourrait être sa grossesse présumée dont elle a parlé dans un récent IG Live.

À un moment de l’émission, on a demandé à Nicki si elle et son mari, Kenneth Petty, attendaient un autre enfant après avoir suscité de forts chuchotements avec sa silhouette plus voluptueuse pendant ce récente performance du Festival Essence.

« Suis-je enceinte ? » lut-elle alors que ses yeux s’écarquillaient. “Oh, je voulais vraiment tweeter ceci : ‘Je ne suis pas grosse, vous tous, je suis enceinte. Ouais, je voulais te dire à tous, [but] J’ai oublié.”

Cette grande annonce a rendu les dizaines de milliers de Barbz dans IG Live de Nicki complètement fous, inondant immédiatement sa section de commentaires de “félicitations” et “nous le savions”.

Ces réponses ont vraisemblablement fait comprendre à Minaj ce qu’elle vient de dire, c’est-à-dire quand elle a clarifié les choses.

“Oh attends,” dit-elle, en prenant un visage sérieux. « Ai-je mal dit ? Je suis désolé. Je pense que je l’ai mal dit. Je voulais dire : ‘Je ne suis pas enceinte, je suis grosse.’ » “Mais merci, les gars, pour tous les messages de félicitations”, a-t-elle poursuivi en riant. “Oh mon Dieu.”

Que pensez-vous de ce qui s’est passé ? Racontez-nous ci-dessous et regardez plus de vidéos de l’incident sur le flip.