Nicki Minaj annonce que son prochain album s’intitulera « Pink Friday 2 »

Nicki Minaj publie une mise à jour explosive sur ses fans révélant que son prochain album sera intitulé Vendredi rose 2 et arrivera en novembre.

Nick Minaj n’a pas sorti d’album studio digne de ce nom depuis août 2018. Son dernier projet Reine, a fait ses débuts au n ° 2 des charts Billboard grâce à l’affinement des bundles par Travis Scott. Reine nous a donné des bangers indéniables tels que « Chung-Li » et aussi son émission de radio Reine Radio. Depuis 2018, Nicki a sorti plusieurs loosies pour nourrir ses fans et a fumé plusieurs couplets invités. Cette année seulement, elle a déjà sauté sur des remixes pour deux rappeuses montantes Ice Spice et Rouge sexy. Nicki s’est amusée à soutenir tout le monde, mais il est maintenant temps pour elle de passer en mode album. Il y a quelques semaines, elle a annoncé qu’elle sortirait son prochain album en novembre, mettant tout le monde au courant. Malheureusement, depuis lors, elle a changé de plan et repousse l’album d’une semaine, mais a fait l’annonce avec une friandise.

Cher Barbz, j’ai essayé de trouver le bon moment pour te dire ça depuis quelques jours. En raison de nouvelles vraiment excitantes que je partagerai avec vous les gars @ plus tard, j’ai légèrement décalé la date de l’album. Croyez-moi, ça vaudra bien la peine d’attendre… mais comme je décale un peu la date, j’aimerais vous donner une petite gorgée d’un peu plus de thé d’album pour que je n’aie pas à me faire insulter 🙁 alors… voilà : 🎀 MON NOUVEL ALBUM SERA SORTI LE 17.11.23– 🎀 et elle s’appellera : Vendredi rose 2 🎀

Son prochain album sera la suite de l’album qui a changé la donne, Vendredi rose. Comme vous pouvez l’imaginer, l’annonce du retard a été pardonnée une fois que ce titre a été révélé. Avec une telle histoire entourant Vendredi rose, nous ne pouvons qu’imaginer ce que Nicki propose sur l’album. Rien que la semaine dernière, Nicki a sorti « Barbie World » de la bande originale du film, « Money » avec Young Thug et Juice Wrldet « Endless Fashion » avec Lil Uzi Vert.