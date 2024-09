Nicki Minaj affirme qu’elle n’est pas citoyenne américaine malgré ses impôts

Nicki Minaj a révélé qu’elle n’était toujours pas citoyenne américaine, bien qu’elle ait payé des millions de dollars en impôts au fil des ans.

La rappeuse de Young Money a parlé de sa nationalité lors d’une conversation avec un fan sur TikTok LIVE, et semblait irritée par le fait que le gouvernement américain n’ait pas encore fait d’elle une citoyenne d’honneur compte tenu de ses énormes contributions financières au pays.

« Je ne suis pas citoyenne américaine. N’est-ce pas fou ? », a-t-elle déclaré, avant de préciser qu’elle est toujours citoyenne de Trinité-et-Tobago, où elle est née.

« Je suis né sur une île magnifique appelée Trinité-et-Tobago. Mais je vis aux États-Unis depuis de nombreuses années. On pourrait penser qu’avec les millions de dollars que j’ai payés en impôts à ce pays, j’aurais obtenu la citoyenneté honoraire il y a de très nombreux milliers d’années. »

Nicki Minaj affirme qu’elle n’est pas citoyenne américaine, même si elle a payé des millions de dollars en impôts. pic.twitter.com/L20sIaXrJ7 — livebitez (@livebitez) 16 septembre 2024

Nicki Minaj avait déjà évoqué ses origines d’immigrante et son parcours aux États-Unis dans un message puissant sur les droits des immigrants en 2018.

En réponse aux enfants migrants séparés de leurs parents à la frontière américano-mexicaine sous l’administration Donald Trump, elle a écrit sur Instagram:« Je suis arrivée dans ce pays en tant qu’immigrante illégale à l’âge de 5 ans. Je ne peux pas imaginer l’horreur d’être dans un endroit inconnu et de me faire enlever mes parents à l’âge de 5 ans.

« C’est tellement effrayant pour moi. S’il vous plaît, arrêtez ça. Pouvez-vous essayer d’imaginer la terreur et la panique que ressentent ces enfants en ce moment ? Ne sachant pas si leurs parents sont morts ou vivants, s’ils les reverront un jour… »

La star de « Super Freaky Girl » est depuis longtemps fière de ses racines trinidadiennes et a représenté son pays natal l’année dernière lorsqu’elle est apparue dans « Shake The Place (Remix) » de ses compatriotes trinidadiens Machel Montano et Destra.

« Trinidad mon pays, le plus grand carnaval de tous les temps », a déclaré Nicki au début du morceau avant de rapper : « Je représente ce rouge, ce blanc, ce noir/ Je représente mon vrai drapeau. »

Nicki a ensuite interprété la chanson lors du carnaval annuel de Trinité-et-Tobago et a écrit sur Instagram : « J’aurais aimé que ma grand-mère soit en vie pour voir ça. J’aurais aimé que papa soit en vie pour voir ça. »