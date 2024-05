Nicki Minaj a été libérée après avoir été arrêtée aux Pays-Bas pour possession de « drogue douce », selon la police

Rappeur Nicki Minaj a été arrêté par les autorités néerlandaises ce week-end pour avoir prétendument « transporté de la drogue », selon la police.

Dans une vidéo capturée sur Instagram Live de l’artiste hip-hop – qui a été publiée plus tard diffusé en ligne par divers comptes de médias sociaux – Minaj est entendue parler avec la police à l’aéroport Schiphol d’Amsterdam tout en tenant son téléphone avec appareil photo.

Dans le clip, Minaj mentionne « les pré-rolls qu’ils ont trouvés », puis on la voit sortir de son véhicule et être invitée à monter dans un fourgon de police. Lorsqu’elle demande pourquoi on lui demande de monter à bord du fourgon, un fonctionnaire l’informe qu’elle est « en état d’arrestation », ajoutant plus tard, pour « transport de drogue ». Minaj répond : « Je ne transporte pas de drogue. »

Minaj demande à plusieurs reprises l’adresse du commissariat et la présence d’un avocat tout au long du clip, tandis que la police lui demande « d’arrêter de filmer ».

Dans cette image tirée du Live Instagram de Nicki Minaj, la rappeuse est conduite hors de son véhicule par la police à l’aéroport Schiphol d’Amsterdam. CNN a brouillé les commentaires sur le livestream. – De Nicki Minaj/Instagram

Lorsque CNN a contacté les autorités d’Amsterdam en leur indiquant le prénom de Minaj, Onika Tanya Maraj-Petty, la police militaire néerlandaise, connue sous le nom de Maréchaussée royale des Pays-Bas, a déclaré avoir arrêté une Américaine de 41 ans avec des « drogues douces » à l’aéroport de Schiphol. Elle est actuellement en garde à vue et est interrogée au commissariat, a indiqué la police.

Dans une déclaration mise à jour à CNN plus tard samedi, la Maréchaussée royale des Pays-Bas a déclaré que la femme détenue sous sa garde « parce qu’elle était soupçonnée d’exporter des drogues douces, avait été libérée ».

« Après consultation du ministère public, la suspecte a reçu une amende et est désormais autorisée à poursuivre son voyage », poursuit le communiqué.

CNN a contacté les représentants de Minaj pour obtenir leurs commentaires.

Minaj est actuellement sur sa tournée mondiale Pink Friday 2 pour soutenir son dernier album, sorti à la fin de l’année dernière. Elle devait se produire à Manchester, au Royaume-Uni, samedi soir 25 mai, mais le spectacle a maintenant été reporté, selon le Compte X de la salle de concert Co-op Live. Minaj s’est produit à Amsterdam jeudi soir.

Pour plus d’actualités et de newsletters CNN, créez un compte sur CNN.com