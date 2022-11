Nicki Aycox, actrice de “Supernatural”, décédée à 47 ans : “C’était définitivement une battante”

Nicki Aycox, notamment connue pour son rôle de Meg Masters dans “Supernatural”, est décédée. Elle avait 47 ans.

La belle-sœur d’Aycox, Susan Raab Ceklosky, s’est rendue sur Facebook jeudi pour confirmer la nouvelle. “Ma belle-sœur belle, intelligente, féroce, incroyablement talentueuse et aimante, Nicki Aycox Raab, est décédée hier avec mon frère, Matt Raab, à ses côtés”, a commencé son message.

Elle a conclu: “Nicki et Matt ont eu une vie merveilleuse ensemble en Californie. Elle était définitivement une combattante et tous ceux qui la connaissaient l’aimaient.”

Le créateur de l’émission “Supernatural” Eric Kripke s’est rendu sur Twitter pour partager qu’il était “vidé” d’apprendre la mort d’Aycox.

“Trop jeune. Elle était un délice et livrait des lignes comme du miel et du venin”, a écrit Kripke. “Je m’émerveille de la façon dont elle a rendu légendaire un mot aussi simple que ‘terne’.”

Dans l’annonce de Ceklosky, elle a partagé des images d’Aycox avec son mari, Matt Raab. Bien que la belle-sœur de l’actrice n’ait pas partagé de cause de décès, Aycox a révélé dans une publication Instagram en 2021 qu’elle a reçu un diagnostic de leucémie.

“Je suis tombée très malade en pensant que j’avais eu Covid en janvier et février. Eh bien, les choses se sont gâtées”, a déclaré Aycox en légende d’une image d’elle-même à l’hôpital. “Je me suis retrouvé à l’hôpital, diagnostiqué avec une leucémie.”

Elle a poursuivi: “Je veux que tout le monde sache que je vais incroyablement bien et que je me bats pendant la chimio. Je mettrai à jour avec une meilleure photo de moi et parlerai de rester positif dans les pires moments.”

“Je reviendrai meilleur, plus fort et plus sage !” a conclu Aycox.

Aycox a joué dans la première et la quatrième saison de “Supernatural”. Selon IMDb, elle a joué des rôles dans “Providence”, “Dark Blue”, “Cold Case”, “LAX”, “Significant Others” et “Over There”.

Son dernier rôle d’acteur était dans le film “Dead on Campus” de 2014. Elle est également apparue sur grand écran dans “Defying Gravity”, “Double Tap”, “The Dogwalker”, “Rave Macbeth” et “She Gets What She Wants”.