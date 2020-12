Préparez-vous pour SpongeBob SquarePants sortant du tunnel, les joueurs étant couverts de slime numérique après les touchés et les commentaires du casting de All That lorsque Nickelodeon diffuse un match éliminatoire de la NFL.

CBS Sports et Nickelodeon ont dévoilé leurs plans mardi pour la diffusion par la chaîne dédiée aux enfants d’un jeu de joker le dimanche 10 janvier. Accès.

CBS et NBC ont obtenu les droits des deux nouveaux jeux wild-card après que les propriétaires ont voté plus tôt cette année pour étendre le champ de six à sept équipes dans chaque conférence. Il y aura six matchs le week-end wild-card. Les matchs des 9 et 10 janvier devraient débuter à 13 h, 16 h 40 et 20 h 15 HNE, et le match du dimanche du milieu recevra la diffusion simultanée de Nickelodeon.

Le président de CBS Sports, Sean McManus, a déclaré que l’ajout d’une émission pour les familles avec de jeunes enfants faisait partie des discussions avec la NFL lorsque les négociations ont commencé sur les réseaux qui recevraient les jeux supplémentaires.

À la minute où nous l’avons présenté à la NFL, ils ont pensé que c’était vraiment une bonne idée, car ils essaient d’atteindre une population plus jeune et plus diversifiée, a déclaré McManus. C’était un excellent moyen d’ajouter à la présentation sans en aucune manière nuire à l’émission de CBS. »

Un essai a eu lieu lors du match Philadelphia Eagles-Green Bay Packers du 6 décembre pour tester les graphismes, l’animation et les filtres. Shawn Robbins, qui sera le producteur coordinateur du jeu, a déclaré que les animateurs de Nickelodeon ont pu ajouter leurs touches à certaines pièces et les préparer à partir en moins de 5 minutes.

Nous avons eu une émission en direct à la sortie de la répétition de Green Bay et j’ai été vraiment époustouflé. C’était tellement divertissant, amusant et innovant, a déclaré McManus. Nous allions pouvoir respecter l’intégrité du jeu, mais toutes les animations et les trucs amusants vont vraiment lui donner un aspect et une sensation très, très différent d’une émission CBS, ce qu’il devrait. Je pense que ça va vraiment être amusant.

Noah Eagle, la voix radio des Los Angeles Clippers et fils de l’annonceur de longue date de CBS play-by-play Ian Eagle, appellera le jeu avec l’analyste NFL Today Nate Burleson et Gabrielle Nevaeh Green de Nickelodeon. Lex Lumpkin, qui joue avec Green dans All That, sera journaliste de terrain.

Nickelodeon diffusera The SpongeBob SportsPants Countdown Special avant le match. L’émission de 30 minutes sera animée par le secondeur des Denver Broncos Von Miller et présentera les meilleurs moments sportifs de SpongeBob.

Quand Sean nous a dit que cela allait vraiment arriver, nous étions ravis et excités. Mais le lendemain, comment pouvons-nous rendre cela différent? Nous avons donc vraiment rassemblé nos équipes créatives, a déclaré Brian Robbins, président de ViacomCBS Kids & Family Entertainment. Je pense que nous avons créé une émission vraiment amusante et différenciée, que nous savons que nos enfants, vous savez, le public de Nickelodeon devraient vraiment profiter avec leurs parents.

CBS, qui diffusera le Super Bowl de cette saison, et Nickelodeon sont sous le même parapluie après la fusion ViacomCBS de l’année dernière.

CBS n’est pas le seul réseau à faire quelque chose de plus le week-end joker. La diffusion aux heures de grande écoute de NBC le 10 janvier sera diffusée sur Telemundo et diffusée sur Peacock. La diffusion des ESPN sera également diffusée sur ABC.

