Nickelback réfléchit à son intronisation au Temple de la renommée de la musique canadienne

En réfléchissant à leur prochaine intronisation au Panthéon de la musique canadienne, les membres du groupe de rock albertain Nickelback disent qu’ils ne savent pas trop quoi penser de cet honneur.

“C’est fantastique qu’ils aient même envisagé cela pour nous. Je veux dire que c’est quelque chose que je pense que les gens aimeraient avoir dans leur carrière et nous le faisons à coup sûr”, a déclaré le guitariste Ryan Peake à Your Morning de CTV dans une interview préenregistrée diffusée lundi.

“Mais c’est une de ces choses où c’est comme si je ne savais même pas, sommes-nous prêts ? Sommes-nous censés être là avec ces gens ?”

“Nous ne méritons pas ça”, a déclaré en riant le coéquipier et chanteur principal Chad Kroeger.

Plus tôt ce mois-ci, l’Académie canadienne des arts et des sciences de l’enregistrement et la CBC ont annoncé que Nickelback serait le dernier intronisé au Panthéon de la musique canadienne.

Originaires de Hanna, en Alberta, Kroeger, Peake et leurs camarades Mike Kroeger et Daniel Adair seront intronisés lors des Juno Awards à Edmonton l’année prochaine le 13 mars.

Mieux connu pour les chansons à succès “How You Remind Me” et “Rockstar”, Nickelback a 12 prix Juno à son nom et devrait se produire lors de la prochaine cérémonie de remise des prix.

Le groupe a sorti son 10e album studio et le premier en cinq ans, “Get Rollin”, le 18 novembre.



Regardez l’interview de Ryan Peake et Chad Kroeger de Nickelback en haut de l’article. Avec des fichiers de La Presse Canadienne